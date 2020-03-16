國籍航空面臨現金流危機 交通部爭取專案貸款18日定案

隨著 COVID-19 (武漢肺炎) 境外移入個案越來越多，我國已提升歐美旅遊疫情建議，國籍航空也面臨龐大的退票潮，現金流恐嚴重不足，因此，交通部已向行政院爭取航空業專案貸款，傳規模將達 300 億元，次長黃玉霖今 (16) 日透露，周三 (18 日) 將開會討論，透過專案貸款協助業者給薪，但額度仍在精算。

黃玉霖指出，交通部先前已編列 42.85 億元，作為紓困預算，補貼航空及機場業者，包括機場內的商業服務設施業者、地勤業、空廚業的降落費、土地租金、房屋及機庫使用費、權利金等，另外再加碼編列補助業者購置防疫用品約 5.78 億元。

黃玉霖進一步指出，國籍航空公司營運量相當大，受疫情衝擊的這幾個月營收減少，現金流也會出現問題，交通部已建請行政院協助，提供專案貸款，且須優先支付員工薪資，盼協助航空業者度過難關。

外傳航空業專案貸款規模將達 300 億元，黃玉霖強調，閣揆蘇貞昌非常支持這項措施，華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW)、華信、立榮、虎航及甫成立的星宇航空等 6 家業者正在精算中，本周三行政院秘書長將召開會議，討論額度及具體作法。

交通部表示，中港澳兩岸航班目前運能僅剩約 2 成，國際航線運量也大減約 50%，面對歐美疫情升溫，越來越多航班取消或暫停，國籍航空業者損失恐進一步擴大，確實有協助紓困的需要，為了解業者需求，已與航空業者座談，並將意見納入紓困辦法，擴大補貼範圍。