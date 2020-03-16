〈武漢肺炎疫情〉台灣增8例境外移入 明知故犯赴三級警告區將嚴懲

疫情指揮中心今 (16) 日宣布，台灣新增 8 例武漢肺炎 (COVID-19) 確診個案，創單日最多紀錄，皆為境外移入，病例數累計達 67 例；指揮官陳時中下重話，明 (17) 日起若民眾執意前往三級警告區，返台後確診，將不得領取補償，且須加徵必要費用、公布姓名，外籍人士相關檢疫、醫療則需自行負擔費用。

鑒於近日確診個案均為境外移入，且多與國外旅遊相關，為避免造成國內社區防疫壓力，陳時中宣布，自 17 日起，國人若明知故犯，執意前往旅遊疫情建議第三級警告之國家，返台後接受隔離或檢疫者，不得領取補償，並加徵必要費用，詳細費用近日將公布。

此外，民眾入境填寫檢疫通知書資料若不確實，包括不實資料及漏填，除不得領取防疫補償金，另將依「傳染病防治法」相關規定，最高處 15 萬元罰鍰，另針對違反相關檢疫規定者，依法罰 10 至 100 萬，並將公布其姓名。

指揮中心指出，今天確診的案 65 至 67 為南部 2 名 50 多歲女性及 1 名 60 多歲男性，3 月 4 日至 13 日土耳其 (與案 56、57 同團)，分別於 3 月 14 日、15 日發病，今日確診；該旅行團群聚截至目前共 5 人感染，接觸者持續追蹤中。

陳時中示警，這個土耳其旅行團共計 15 人，其中 5 人確診，竟與官方通報的病例數相同，顯見疫情已進入全球大流行，但多個國家疫情嚴重，卻未如實檢驗或通報，疫情低估的狀況須納入考量。

另外，案 64 為北部 20 多歲男性，去年 8 月底至西班牙就學，由於就讀學校有確診個案，故與就讀同校的家人及同學一同返國，於 3 月 12 日入境。案 64 於 14 日出現畏寒、流鼻水及眼睛癢症狀，15 日就醫並採檢通報，於今日確診。案 64 與昨日公布案 58 為同校同系所學生，雖互不認識，但由於該校先前已出現確診並停課，研判 2 人於校園群聚感染的機會較大。

陳時中強調，國人染疫回來，我們當然很心疼，但境外移入案例這麼多也必須管制，呼籲大家這段時間一定要忍耐，盡量不要出國，把自己保護好。