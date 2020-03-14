〈武漢肺炎疫情〉台灣新增3例確診均有歐洲旅遊史 荷航副機師中鏢

歐美疫情持續擴大，疫情指揮中心今 (14) 日宣布，國內再新增 3 例 COVID-19 (武漢肺炎) 確診病例，目前累計達 53 例，這 3 名個案皆為境外移入，且都具有歐洲旅遊史，其中 1 人為荷航 (KLM) 副機師，另 2 人為台灣籍男性。

指揮官陳時中指出，案 51 為 30 多歲荷蘭籍男性，是一名荷航副機師，3 月 2 日至 6 日曾至奧地利，3 月 9 日自荷蘭來台，11 日晚間因呼吸困難、胸悶及全身倦怠，至醫院急診就醫，經診斷有肺炎情形，於今日確診，目前住院隔離，已初步掌握接觸者共 28 人，不過，其中 14 名包括機組員等人已離境，我方會通知荷航公司。

案 52 為北部 30 多歲本國籍男性，2 月底與 2 名友人自台灣經土耳其轉機至瑞士後，搭乘巴士至法國滑雪，並於 3 月 8 日入境台灣，3 月 12 日晚間出現發燒、全身倦怠、咳嗽等症狀，目前收治負壓隔離病房，已初步掌握接觸者共 39 人。

另外，案 53 也是北部 30 多歲本國籍男性，2 月 22 日至 3 月 6 日赴德國慕尼黑、紐倫堡出差，返國後於 3 月 11 日出現症狀，於今天確診，已初步掌握接觸者共 15 人，包括出差同行同事、同住家人、職場及就醫接觸者等。

指揮中心指出，歐洲疫情快速上升，病例數已逾 3 萬例，國內也發生多起歐洲境外移入病例。歐洲疾病預防控制中心 (ECDC) 日前評估歐盟地區及英國的感染風險為中至高，醫療照護量能超載風險高，且迅速朝社區傳播的階段發展。

有關第 2 批武漢包機返台 361 人，指揮中心表示，目前健康情形良好，持續於集中檢疫所密切健康監測。至於曾來台的澳洲音樂家個案的接觸者共 418 人，146 人仍在居家隔離中，共採檢 51 人，其中 50 人為陰性、1 人檢驗中。