疫情衝擊 高盛：美國第二季GDP預估將縮減5%

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情爆發，對經濟帶來衝擊。高盛 (Goldman Sach) 預期，隨著消費者和企業大幅削減支出，美國經濟將在 3 月底和 4 月急劇收縮，景氣短暫的下滑恐被正式視為經濟衰退。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 在報告中指出，預期美國今年第一季國內生產總值 (GDP) 成長為 0%，第二季將萎縮至 -5%。此外，高盛也將全年經濟成長預期從 1.2% 下調至 0.4%。

報告中表示：「我們預期美國經濟活動將在 3 月餘下時間和 4 月份大幅萎縮，消費者和企業的旅行、娛樂和飯店的支出將持續減少，供應鏈中斷和財務狀況收緊也將進一步抑制經濟的成長。」

不過，高盛也預期 4 月以後經濟活動將恢復，下半年將呈現較為強勁的增長。高盛將美國第三季 GDP 成長預期從最初的 1% 上調至 3%，第四季度的經濟成場速度也將從最初估計的 2.25% 升至 4%，並預期美國經濟將在 2021 年初進一步增長。

Hatzius 表示，目前經濟數字的預估取決於許多的因素，其中也包括政府對疫情的反應措施。「所有這些數字的不確定性比平時要大得多。」Hatzius 說道。

《彭博社》在 3 月 6 日至 12 日對經濟學家做出的調查顯示，預計美國第二季經濟成長將幾乎呈現止步，經濟衰退的可能性已經大大提高。在 4 月至 6 月期間，預期經濟成長下滑至 0.1%。如今經濟在未來 12 個月內面臨衰退的可能性升至 45%，是自 2009 年 2 月經濟仍處於衰退時期以來的最大機率。

經濟衰退機率升至 45% (圖片：彭博社)

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