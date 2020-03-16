武漢肺炎疫情蔓延 全球央行急放水穩市

一週回顧及表現

成熟市場

1. 新冠肺炎疫情在歐美國家越演越烈，各地大型活動取消，各國出手降息和提撥預算減低對經濟的衝擊，美英皆宣布降息，義、澳宣布財政刺激計畫，歐洲央行也推出加大購債規模等刺激方案，然市場卻不領情，市場信用壓力增大，全球股市下跌 12.39%。

2. 美國週末公布的信心數據同時由前期的 101.0 下滑到 95.9，美股下跌 8.79%；歐元區 Sentix 投資者信心指數也由前期的 5.2 降至 - 17.1，歐洲股市下跌 19.99%。

新興市場

1. 中國 2 月份通貨膨脹和信貸增速明顯下滑，國務院要求出台定向降準措施，截至 3/10 支持疫情防控的相關債券發行量已經達到 2,095 億元，然而對於疫情造成供應鏈中斷的擔憂，令中國股市下跌 7.72%。

2. 屋漏偏逢連夜雨，俄羅斯與 OPEC 國家開打油價戰爭，油價續跌 25.86%（以布蘭特原油為例），俄羅斯股市因而下跌 21.17%。

債券市場

1. 隨著新冠肺炎疫情蔓延，債券和通膨紛紛降至低位，美國政府債券指數下跌 3.33%。

2. 在上週美國十年期公債殖利率走揚的情形下，主要債券皆下跌，全球高收益債券下跌 4.85%，美元計價的新興主權債券下跌 7.05%。

原物料、匯率

1. 避險資金湧向美元，美元指數上漲 2.92%，新興貨幣貶值 3.32%。

2. 股市大跌引發投資人資金需求，金價因而下跌 8.60%。

資料來源: Bloomberg, 2020/03/16（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/03/13）

三大市場關鍵事件及分析

1. 投資級債不代表不會跌

能源類股持有比重、持有公司評等高低，都會左右投資級債券基金表現，若大多集中於能源與 BBB，則抗跌能力可能不如預期。



資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林債券系列指數，2020/3/12。

2. 中國準備承受疫情第二波衝擊

儘管中國感染人數受到控制，但歐美等國感染人數才剛開始快速增加，全球需求若萎縮，中國工廠將繼續停擺。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，t 為該國感染人數突破百人時，2020/3/12。

3. 市場利率悄然升起，聯準會急放水

隨著市場陷入螺旋性恐慌後，金融市場借款成本急升，聯準會紐約分行遂宣布將分兩日實施 1 兆美元的回購操作，之後也將會繼續注入流動性。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/03/13。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/03/13。

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw 公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30