〈貴金屬盤後〉川普救市未見行動 黃金技術性修正 收逾一週低點

週三 (11 日) 交易，儘管美股下挫，黃金期貨仍吐回稍早漲幅，最終收在 1 週多最低點，連續 2 日收低，因投資者正等待立法者制定美國財政刺激措施以抑制武漢肺炎 (COVID-19) 預計造成的經濟損失。

Zaner Metals 分析師日報指出，「我們對週一黃金僅有小幅收高的走勢不滿意，當日美股重挫觸及底部，黃金僅勉強突破 1700 美元水準，接著未能達到上行技術目標。或許因為全球央行都在拋售黃金，換取資金來對抗武漢肺炎。」

週二美股因川普救市的消息回彈，黃金走跌，但迄今川普與國會仍不見行動，「似乎還只在談談階段。」

川普曾呼籲減免薪資稅和其他措施，以協助企業對抗經濟放緩，但兩黨議員均質疑這些措施，這讓經歷昨日上漲的華爾街風險情緒又受挫。

美財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週三表示，國會恐無法迅速通過強而有力的經濟刺激措施，他並表態支持一項規模較小的措施，該措施旨在協助小企業和勞工應對武漢肺炎疫情。

4 月交割的黃金期貨價格下跌 18 美元或 1.1%，收每盎司 1642.30 美元。

黃金前一日下跌 0.9%，今日收盤價為交易最活絡契約自 3 月 2 日以來最低價。

5 月交割的白銀期貨價格下跌 17.9 美分或 1.1%，收每盎司 16.776 美元，前一日下跌 0.6%。

總體而言，市場在疫情爆發期間仍不穩定，因專家預測，武漢肺炎可能重創全球供應鏈並引起全球性的衰退，這樣的氛圍有助於提高貴金屬價格。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「黃金週三走勢掙扎，難以利用避險情緒，價格跌破 1650 美元。」

「這種技術性修正可能會讓黃金短期內邁向 1635 美元，接著金價就會大回彈到局勢內。只要武漢肺炎疫情刺激避險情緒，並迫使全球央行寬鬆貨幣政策，那麼不孳息的黃金注定要邁向 1700 美元關鍵點。」

與此同時，英國央行週三宣布緊急降息 0.5 個百分點至 0.25%，並啟動一項特別融資機制，協助企業對抗 COVID-19 疫情的影響。此前美國 Fed 也降級降息 2 碼。

全球央行刺激措施對黃金這類貴金屬提供了起飛跑道，也讓 10 年期公債殖利率跌破 1%，此點又讓不孳息的黃金具備更大動能。

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