〈台股盤前〉美股衝單日最強漲幅後 意外降息4碼又暴跌 台股難逃震盪

武漢肺炎疫情全球失控，引發國際股市大地震，台股上週一度失守萬點，單周暴跌 1192 點，不過，美股上周五出現強彈，道瓊衝出史上最強單日漲幅、收漲 1985 點，但就在美國再度意外降息，且一口氣大幅調降 4 碼，美股電子盤又陷狂瀉千點，台股今 (16) 日恐難逃震盪。

武漢肺炎疫情全球失控，引發國際股市大地震，台股上週敵不過美股大跌拖累而回檔修正，一度失守萬點，單周暴跌 1192 點，收在 10128.87 點，跌幅達 10.5%，外資也連六天賣超台股毫不手軟，累計砍殺台股 1802 億元。

美股週五強彈，道瓊甚至大漲單日最強漲幅，台指期夜盤上周五同步大漲，台積電 ADR 更噴漲 7.2%、收 52.23 美元，換算現貨價 315 元，相較於台積電普通股上周五失守 300 元整數關卡、收 290 元，ADR 不僅領先站回 300 元，且與普通股溢價高達 8.6%。

國際市場原本可望喘一口氣之際，美國今晨卻再度降息，下重手降息 4 碼至零利率，啟動 7000 億美元 QE 計畫，短短半個月降息 6 碼並未激勵股市，美國道瓊期貨盤後電子盤應聲暴跌超過 1000 點，再度觸發熔斷機制。

整體來說，目前 5 日、10 日、20 日及 60 日等短、中期均線呈空頭排列，並持續下彎當中，且 9 週 KD 指標目前也持續向下，在全球市場不確定因素仍高之下，台股今天恐難逃震盪，不過，國泰證券董事長莊順裕表示，投資需放眼未來，台股大型龍頭產業獲利能力仍佳，高殖利率更受外資法人青睞，投資人可透過定期定額長期投資布局，不僅降低平均成本，待整體股市回升，多能享有相對不錯的投資回報。