〈觀察〉購屋和存款族不樂見的超低利環境 央行降息陷兩難

台灣央行本周四 (19) 日將召開第一季理監事會議，面對武漢肺炎疫情在全球快速擴散的嚴峻考驗，市場高度關注央行是否將終結利率「連 14 凍」，跟進各國降息，然而，在目前的利率環境下，房價已令多數年輕人大感吃不消，國內超額儲蓄連年突破 2 兆元，反映不少民眾是定存族，若再降息，恐使房價續攀升、定存族則是錢越存越薄，甚至還可能因台幣貶值加速外資流出，央行降息與否，面臨進退兩難的窘況。

先就我國目前內部情勢來看，除了疫情蔓延相對其他亞洲國家緩和，主計總處預估，今年超額儲蓄率將彈升至 13.55%，高於過去二年，金額甚至是連 7 年超過 2 兆元，呼應央行不斷重申「國內資金無虞」的說法，但同時，也反映台灣有一群龐大存款族，一旦降息，無論是小資或是退休的養老族，都會面臨錢越存越薄的窘境。

另一方面，央行總裁楊金龍也直言，憂心降息會對銀行業造成衝擊，或是資金擴大湧入房市，當青年首購族正愁房價居高不下之時，若因降息加速房價走揚，也非央行樂見。

央行降息箭在弦上 但趕著第一季射出？

從過去的 SARS 經驗觀察，由於 2003 年第一季台灣經濟衰退，而後央行於第二季降息 1 碼因應，在疫情獲控制即停止降息，此次楊金龍已直指肺炎疫情較 2003 年對國內外經濟的衝擊更大，顯然，央行降息箭在弦上。

然而，目前國內資金無虞，央行在第一季理監事會議就降息是否有其必要性。楊金龍說，台灣多家智庫雖陸續下修今年 GDP，平均下來仍可「保 2」，也就是說，央行的 GDP 最新預測仍守住 2% 關卡，或許還不會急著射出降息一箭。

目前歐美各國央行的動作，包含 3 月 3 日美國聯準會 (FED) 緊急降息 2 碼至 1.00-1.25%，加拿大 3 月就降息 2 次、合計降息 4 碼，英國央行、挪威央行陸續緊急降息 2 碼，不過，歐洲央行反而跌破市場眼鏡維持利率不變，瑞典央行則宣布向銀行注資約 510 億美元資金。

亞洲國家央行中，包括泰國、菲律賓、印尼和澳洲央行均降息 1 碼，馬來西亞兩度降息共 2 碼，香港則跟隨美國降息 2 碼，不過，日本、南韓、紐西蘭、印度和越南等央行，雖延續寬鬆貨幣政策立場，但維持政策利率不變。顯然，降息並非不得不的選項。

降息非唯一選項 部分央行採針對性刺激措施

事實上，降息最主要目的，是要將更多游資趕進投資市場，並刺激消費意願，進而帶來正向經濟循環，不過，以 2008 年金融海嘯的經驗來看，央行放錢不是助漲金融資產和房地產價格，就是又回到央行手中。

甚至，這次各國接連降息風，恐怕只是對恐慌情緒搧風點火，原因在於，這次的黑天鵝並非如同過去金融風暴是人禍，而是沒有人可倖免在外的傳染病，降息無法抑制病毒傳播，如同中國、義大利陸續封城，挹注再多的錢一樣是人出不去、生產和物流停擺，經濟運作大亂。

從尚未降息的央行決策來看，歐洲央行面對歐洲各國不同的疫情狀況、以及有限的貨幣政策空間，改採取擴大量化寬鬆規模加上祭出全面經濟刺激方案，藉此受創的中小企業提供貸款，並確保銀行維持流動性。

瑞典央行同樣強調向銀行注入資金，有助刺激銀行擴大對中小企業的放款額度，並協助中小企業渡過難關。

至於日銀則承諾購買 2000 億日圓 (19 億美元) 的五到十年期日本公債；印尼央行也購買約 4.05 億美元公債，為原定標售目標兩倍；澳洲央行在每日貨幣市場操作透過附買回協議挹注約 55.2 億美元，也是原本投放金額的 2 倍以上。

現在比較擔心的是，疫情拖越久、各國出現更多確診，將使衝擊從服務業蔓延至整體製造業，並導致信心崩潰，進而造成金融呆帳、企業倒閉甚至是金融風暴。

整體來看，我國央行是否降息需考慮的層面相當廣，楊金龍已說，疫情發展是否將更嚴峻的時間分界點，應該落在 6 月底，在此之前，央行保留降息終極武器，但面對疫情擴散，預料短期各種挹注市場的公開市場操作都有可能陸續出籠。