台股市值單週蒸發3.6兆 每位股民平均損失34萬元

台股今 (13) 日隨國際股市重挫，儘管國安基金按兵不動，但在政府基金拉抬下，終場跌幅收斂至 293.45 點、收在 10128.87 點，指數單週暴跌 1192.94 點，上市公司總市值蒸發 3.61 兆元，以去年底開戶數 1057 萬戶估算，股民平均約損失 34 萬元。

武漢肺炎疫情全球大爆發，隨著各國確診病例攀升，拖累美股進入空頭熊市，台股雖有政府基金奮力穩盤，但仍不敵空軍大舉壓境，指數單週暴跌 1192 點，上市公司總市值 5 天內蒸發 3.61 兆元，市值驚險守住 30 兆關卡。

美股連日重挫，為避免投資市場信心潰堤，國安基金幕僚單位財政部今早盤前緊急喊話，強調國安基金不排除召開臨時委員會，暗示隨時將進場護盤，但市場仍舊不賞臉，在恐慌性賣壓砍殺下，開盤跳空失守萬點，盤中更重挫至 786 點下探 9679 波段低點。

儘管國安基金盤前急忙信心喊話，但今天仍舊持續場邊觀戰，尚未召開臨時委員會討論是否進場，今日循例仍由政府基金與八大官股券商進場穩盤，在本土資金奮戰下，將指數拉回萬點之上，大盤跌幅收斂至 293.45 點，重新收復萬點失土。

受疫情空軍壓境，上市公司總市值從上週 34.39 兆一路下滑，截至今日收盤市值大舉蒸發 3.61 兆元，累計市值只剩 30.78 兆元，勉強守住 30 兆關卡。

富蘭克林華美投信表示，隨著武漢肺炎疫情持續擴散，美國、英國央行接連降息兩碼，讓全球資本市場陷入恐慌陰影，台股難置身事外，短線應審慎冷靜保守操作為宜。