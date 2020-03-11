台灣央行揭露換匯交易餘額 重申是為了提供外幣流動性

在外界質疑干預之嫌與呼籲央行透明下，台灣央行在一份報告中揭露截至 2 月底其台幣換匯交易的美元部位餘額為 991 億美元，並重申央行是為了有效維持台灣銀行體系外幣資金流動性，再次藉此澄清干預指控。

台灣央行總裁楊金龍將於周四赴立法院進行業務報告。在昨日先行送出的書面報告亦透露，央行為維持外匯市場秩序，適時進場雙向調節，2019 年央行全年淨買匯 55 億美元。

美國外交關係協會研究員 Brad Setser 在去年發佈一份研究報告，指稱台灣央行利用未揭露的換匯交易進行匯市干預，依據他的模型估算總規模可能達 1300 億美元，甚至有可能高達 2000 億美元。

這份報告引發不少關注，美國財政部在 1 月的外匯報告亦引用此研究稱他們感到疑慮，台灣的外匯干預規模有可能已接近突破美方所設的上限。台灣央行理事陳旭昇等人則呼籲央行依國際慣例編制外匯資產資料，以昭公信也可駁斥指控。

而在即前面對立法委員各式各樣的質詢前，央行顯然已有備而來，先在書面報告裡提供一些回應。

報告重申，台灣央行長期以來參與本地換匯交易、外幣存放本地銀行業及外幣拆款等市場，以提供外幣流動性，降低銀行及企業的外幣資金成本；而且央行從事台幣換匯交易亦可收回市場上餘裕的台幣資金。

央行稱，截至今年 2 月底，其在台幣換匯交易的美元部位的餘額為 991 億美元，而其在外幣存放國內銀行業及對本國銀行外幣拆款的餘額分別 328 億美元與 61 億美元。再加計外匯存底及黃金等，央行的外幣流動性為 6,259 億美元。

透明度

台灣央行多年來一直面臨阻升不阻貶台幣的質疑聲音，央行則一再澄清調節匯市是其職責，旨在減緩過度波動而非扭轉趨勢，只是未揭露外匯干預數據，仍蒙上神祕面紗。

在各界呼籲央行應該更為透明下，楊金龍上任兩年來相對願意多透露些許口風。央行在去年 3 月份的業務報告中，首度提及 2018 年全年買賣匯金額大致平衡。

在最新的業務報告中，央行表示 2019 年上半年，因台灣匯市外匯需求大於供給，央行為提供流動性而賣匯 11 億美元；下半年則因外資集中且鉅額匯入，外匯市場供給大於需求，央行進場買匯。2019 年全年淨買匯 55 億美元。

根據美國財政部 1 月份公佈的外匯報告，台灣央行淨買匯金額在 2018 年下半及 2019 年上半年共為 10 億美元，相較於 2018 年全年淨買匯約 20 億美元，干預規模佔 GDP 的比重也從 0.4% 下降至 0.1%。

若無再次出現延遲，美國財政部預計將在 4 月公佈半年度報告。不過，美國商務部上月表示川普政府正在推進一項新規定，將對來自被指匯率低估國家的商品徵收懲罰性關稅。這點可能增加台灣央行與美方溝通相關事宜的複雜度。

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