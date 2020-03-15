5G推動光通訊產品升級 400G產品可望Q2放量 台廠營運有撐

隨著各國 5G 基礎建設布局、資料中心對高速傳輸需求提升，加速推動光通訊模組廠進入下一個世代 400G 產品研發生產，供應鏈指出，今年第 2 季 400G 產品可望開始放量、貢獻營收，相關廠商如聯亞 (3081-TW)、光環 (3234-TW)、眾達 - KY(4977-TW) 等，營運將相對有撐。

光收發模組在頻寬、資料傳輸中扮演重要角色，透過發射端、接收端控制傳輸訊號以符合需求，觀察現階段基地台、資料中心光收發模組應用，分別採行 10G/25G、100G 產品，但隨著 5G 應用發酵，光通訊邁入產品升級年，市場認為 400G 產品將逐漸成為主流應用，2022 年頻寬數將超過現有主流的 100G。

觀察光收發模組轉變，隨著網絡傳輸速度變革，一路從 10M、100M、1G、10G、40G 轉向 100G、400G，未來隨著傳輸速度提升，有機會出現 800G，甚至 1T 規格，雖然 400G 短期仍受限技術、成本考量，但供應鏈透露，今年初開始已小量生產，若客戶順利驗證完畢，第 2 季起將開始放量生產。

據統計，全球巨型資料中心家數持續增加，去年包含谷歌、亞馬遜、臉書、微軟等全球共有超過 500 座超大型資料中心，其中美國占 38%，中國及日本則各占 10% 及 7%，應用在雲端運算、社交媒體、軟體服務等，預期 2021 年將突破 600 座，達 628 座。

光通訊廠去年雖然受庫存價格、貿易戰影響，成長趨緩，但根據 LightCounting 預估，今年在 5G 通訊、100G/400G 產品帶動下，將重回成長正軌，2020-2024 年複合成長率達 14%，雖然近期武漢肺炎 (COVID-19) 疫情籠罩全球，但相關建設進度未有趨緩跡象。

從廠商 2 月營收觀察，聯亞、光聖、眾達 - KY 營收皆不畏疫情干擾，繳出月增的好成績，其中聯亞 2 月在遞延產品出貨挹注下，營收月增近 7 成，眾達也強調，公司產品為需求強勁、維持高檔；光聖 2 月營收則為 1.83 億元，月增 6.52%、年增 35.94%。