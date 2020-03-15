炎洲越南PVC膠帶新廠量產延遲 今年Q4貢獻營收

台灣膠帶龍頭炎洲集團 (4306-TW) 越南 PVC 膠帶擴產，原先預計今年首季投產，月營收貢獻上看 4000 至 5000 萬元，不過，受肺炎疫情影響，裝機時間往後推遲，延至第 4 季貢獻營收，進一步推升出貨。

炎洲相中東南亞市場對 PVC 膠帶需求龐大，加上考量美中貿易戰因素，為分散風險，將在越南著手建置產能；由於先前在越南已有閒置廠房，只是未設產線，因此產能建置相對快速，原先預計本季投產，不過，目前時程表已向後推遲。

炎洲膠帶業務營收占比高達 52%，兩大主力產品分別為 OPP 膠帶與 PVC 膠帶，客戶涵蓋國際知名化工大廠，及美國零售商沃爾瑪 (Walmart)、家得寶 (Home Depot) 等。其中，OPP 膠帶目前月產能 2.1 億平方米，市占率 8%，為全球第二大；PVC 膠帶月產能 2000 萬平方米，市占率 20%，同樣為全球第二大。

炎洲此次擴產，將在越南建置 2 至 3 條 PVC 膠帶產線，以 2 條產線來計算，月產能約可達 100 至 110 萬平方米，月營收貢獻上看 4000 至 5000 萬，且由於 PVC 膠帶屬工業性使用，技術門檻較高，毛利率表現也較佳。

炎洲表示，在越南的產能將優先供應當地市場需求，而因東協市場享有租稅優惠，若符合當地需求後，將會外銷至其他東南亞國家，透過越南廠來佈局東南亞市場，若台灣楊梅廠產能滿載，也可由越南廠出貨供應。