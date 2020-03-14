〈美股盤後〉川普宣布國家緊急狀態 道瓊刷史上最強單日漲幅

繼週四 (12 日) 華爾街遭遇 1987 年股災以來最黑暗的一日，13 號星期五早盤市場仍跌宕起伏！

尾盤時段，美國總統川普宣布美國進入國家緊急狀態，釋出高達 500 億美元聯邦資金，還表示下週將有 5 萬例病毒檢測結果出爐，推動美股升至單日最高點。

道瓊走勢圖 (圖片：investing)

美股四大指數全數收漲，道瓊收漲 1985 點，創有史以來最大漲幅，那指與標普創 2008 年 10 月以來最好的一日，但主要指數本週仍大幅下滑，道瓊週跌逾 10%、標普和那指平均週跌逾 8%，為自 2 月 28 日以來最糟糕的一週

週五 (13 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 1985.00 點，或 9.36%，收 23,185.62 點。

標普 500 指數上漲 230.38 點，或 9.29%，收 2,711.02 點。

那斯達克指數上漲 673.07 點，或 9.35 %，收 7,874.88 點。

費城半導體指數上漲 152.16 點，或 10.93%，收 1,544.26 點。

標普板塊所有板塊回春，金融、資訊科技與通訊服務領漲。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎買氣直升：蘋果 (AAPL-US) 暴漲 11.98%；臉書 (FB-US) 暴漲 10.23%；Alphabet (GOOGL-US) 暴漲 9.24%；亞馬遜 (AMZN-US) 暴漲 6.46%；微軟 (MSFT-US) 暴漲 14.22%。

道瓊 30 檔成分股同步上漲，英特爾 (INTC-US) 領軍大漲 19.52%。金融股隨殖利率高飛，高盛 (GS-US) 暴漲 17.58%、摩根大通 (JPM) 大漲 17.95%。

川普已授權計畫增加美國戰略石油儲備，為能源股提供支撐，埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 2.53%；雪佛龍 (CVX-US) 暴漲 9.39%。

費半成分股強勢回歸、高通 (QCOM-US)、AMD (AMD-US)、應材 (AMAT-US) 漲逾 12%。台股 ADR 集體收漲，其中台積電 ADR (TSM-US) 暴漲 7.27%。

焦點個股與財報

川普於記者會中感謝許多美國企業領袖支持，美國 FDA 已授權瑞士藥廠羅氏 ADR (RHHBY-US) 提供更快的篩檢測試、他還感謝 Google 建立快篩資訊網站，食品零售商沃爾瑪 (WMT-US)、目標百貨 (TGT-US) 背書援助，這些公司股價平均飆漲逾 9%。

關鍵數據

美國密西根大學於週五 (13 日) 公佈了 3 月份的消費者信心指數初值，報 95.9，較 2 月份的 101.0 大幅下滑，且低於市場預估值 96.4。顯示隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情於美國持續擴大，消費者的信心亦受到衝擊。

華爾街分析

摩根大通首席經濟學家 Bruce Kasman 表示：「預計務和肺炎將在 2 月、3 月和 4 月席捲全球經濟，至少有一季，大多數國家都會出現 GDP 萎縮。如果我們目前的預測得以實現，將其描述為一種新型態的全球衰退似乎是合適的。」

美國投資大亨伊坎 Carl Icahn 悲觀表示，最近幾週困擾華爾街的市場拋售可能會持續更長的時間。

Charles Schwab 交易和衍生品副總裁 Randy Frederick 說：「我總是提醒人們，波動性意味著兩個方向的大幅波動。在經歷了我們過去 30 年所見的如此大規模的暴跌之後，看到至少有一點反彈，一點也不令人驚訝。」