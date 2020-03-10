〈央行報告搶先看〉楊金龍看「資金情勢寬鬆」 暗示暫無降息必要

台灣央行總裁楊金龍將於 12 日赴立法院進行中央銀行業務報告，在最新的書面報告中，楊金龍表示，部分國家因應武漢肺炎疫情緊急降息，也有國家延續寬鬆貨幣政策立場未降息，至於我國，前 2 月國內銀行體系超額準備維持在 450-550 億元左右，銀行放款和投資持續成長，明示「整體資金情勢維持寬鬆」，已跟上國際潮流，在此情況下，市場法人解讀，央行並未透露積極降息的訊號。

楊金龍指出，今年以來，為因應肺炎疫情對經濟造成的風險，3 月 3 日美國聯準會 (Fed) 緊急降息 2 碼至 1.00-1.25%，加拿大央行也跟隨降息 2 碼至 1.25%；另泰國、菲律賓、印尼、澳洲央行均降息 1 碼，馬來西亞兩度降息共 2 碼，香港跟隨美國降息 2 碼，而中國人行則採取各種支持金融市場措施。

不過，歐洲央行 (ECB)、日本、南韓、紐西蘭、印度和越南等央行，延續寬鬆貨幣政策立場，維持政策利率不變。

目前，我國重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 1.375%、1.75% 和 3.625%，央行強調，與主要經濟體比較，台灣利率水準「尚屬居中」；而在通篇報告中，央行提及 4 次「本行理事會維持政策利率不變，有助整體經濟金融穩健發展」。

圖表：央行提供。

同時，楊金龍指出，去年以來我國銀行淨超額準備多維持於 400 億元以上的寬鬆水準，市場流動性充裕，「貨幣信用成長足以支應經濟活動所需資金」，今年前 2 月國內銀行體系超額準備也維持在 450-550 億元左右，銀行放款與投資持續成長。

在央行種種的說明下，市場法人解讀，央行釋出維持利率不變的可能性還是相對高。

楊金龍也強調，將密切關注企業和家庭債務變化是否會影響銀行的授信品質及獲利狀況，進而影響銀行的中介功能，阻礙央行貨幣政策的傳遞管道。