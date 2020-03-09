全球疫情擴散 全球26國對台旅遊禁令一次看懂

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情全球擴散，台灣已連續三日未出現新增確診病例，維持在 45 例，不過，截至 9 日止，共有 26 個國家 / 地區對台實施旅遊禁令，各國設定的限制條件不一，其中沙烏地阿拉伯、牙買加等禁止我國人士入境，而台灣邦交國馬紹爾群島則下令全面禁止旅客入境。

我連三日未新增病例 26 國仍祭出旅遊禁令

國際疫情持續升溫，根據外交部領務局公告，目前牙買加、沙烏地阿拉伯、哈薩克及蒙古禁止台籍人士入境，其中，持有蒙古居留證國人得以專案方式入境。

台灣太平洋邦交國馬紹爾群島緊急宣布採取嚴格措施，禁止所有航空旅客入境 2 周，從 8 日晚間起實施至 22 日，以防止病毒入侵，但運送食物和物資不在此限。

此外，馬來西亞砂勞越州、庫克群島、薩爾瓦多、黎巴嫩、索羅門群島等國則是禁止過去 14 天曾停留 (含轉機) 台灣的旅客入境。

俄羅斯也提升防疫措施，包括我國在內的疫情國家，旅客入境莫斯科機場，若體溫超標，將立即送往醫院隔離檢查 14 天，體溫正常者則須在住所 (自家或旅館等) 自主隔離 14 天，若違反規定外出者，將移送醫院隔離，最重恐 5 年內不得入境俄羅斯。不過，我國外交部也對俄羅斯發布橙色旅遊警戒，提醒國人沒事別前往。

病例數暴增 法德西旅遊疫情升至第二級

指揮中心指出，目前我國確診武漢肺炎病例維持在 45 例，分別為 25 例本土病例及 20 例境外移入，其中 1 例死亡、15 例解除隔離出院，其餘病況穩定，持續隔離治療中，且台灣已連續三日未出現新增病例。

指揮中心已將中國 (含港澳)、韓國、義大利、伊朗列為旅遊疫情建議第三級警告，呼籲國人避免至當地所有非必要旅遊。

針對韓國疫情，指揮官陳時中表示，韓國採檢密集度相對較高，抓出許多輕症患者，因此死亡率也較低，其他國家則是病情已進展到嚴重程度才被確診。

而歐洲近期病例數快速上升，且已有數起群聚感染事件發生，評估已出現隱性社區傳播鏈，因此，7 日起，提升法國、德國及西班牙的旅遊疫情建議至第二級警示，民眾前往當地應加強防護，從這 3 個國家入境的民眾應落實 14 天自主健康管理。

依據中國疾控中心通報，截至 9 日止，中國 31 省 (不含港澳) 累計確診 80735 例，較前日新增 40 例，其中 3119 例死亡。國際間 (含台灣) 累計 28483 起病例確診，分布於 99 個國家 / 地區；病例數以義大利 7375 例、韓國 7134 例、伊朗 6566 例、法國 1126 例及德國 902 例最多。