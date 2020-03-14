紐約Fed公佈購債細節 今日向債市注入330億美元資金

為緩和債市近期的大幅震盪，紐約聯邦銀行 (New York Fed) 表示將加快購債計劃，週五 (13 日) 公布的購債計劃時間表顯示，今日注入債市總金額共為 330 億美元。

上述公告指出將加快腳步執行今日的購債計畫，此舉乃為了響應市場對於 Fed 採取行動平息債市動蕩的需求，在流動性擔憂加劇的情況下，美債殖利率不斷跌破歷史新低。

紐約 Fed 週五 (13 日) 上午發布聲明表示：「此項計畫旨在解決因武漢肺炎疫情爆發導致的債市異常擾亂。」

以下為紐約聯邦銀行於美東時間週五 (13 日) 的購債時程：

20-30 年期：上午 10:20-10:45 和下午 2:15-2:45 進行，每個交易額約為 40 億美元。

7-20 年期：上午 11:15-11:30，交易額約為 50 億美元。

4.5-7 年期：下午 12:00-12:15，交易額約為 80 億美元。

2.25 至 4.5 年期：下午 12:45-13:00，交易額約為 80 億美元。

0-2.25 年期：13:30-13:45，交易額約為 80 億美元。

這些計畫為 Fed 先前提出每月 600 億美元購債計劃中的一部分。除了新一輪購債外，Fed 昨日還宣布一系列長期回購操作，總金額約達 1.5 兆美元。

BMO Capital Market 的利率策略師 Jon Hill 表示：「Fed 顯然對公債市場的運作深感憂慮，願意採取一切措施提供支持。」

紐約聯邦銀行聲明稿原文：