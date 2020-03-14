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紐約Fed公佈購債細節 今日向債市注入330億美元資金

紐約Fed公佈購債細節 今日向債市注入330億美元資金 (圖：AFP)
紐約Fed公佈購債細節 今日向債市注入330億美元資金 (圖：AFP)

為緩和債市近期的大幅震盪，紐約聯邦銀行 (New York Fed) 表示將加快購債計劃，週五 (13 日) 公布的購債計劃時間表顯示，今日注入債市總金額共為 330 億美元

上述公告指出將加快腳步執行今日的購債計畫，此舉乃為了響應市場對於 Fed 採取行動平息債市動蕩的需求，在流動性擔憂加劇的情況下，美債殖利率不斷跌破歷史新低。

紐約 Fed 週五 (13 日) 上午發布聲明表示：「此項計畫旨在解決因武漢肺炎疫情爆發導致的債市異常擾亂。」

以下為紐約聯邦銀行於美東時間週五 (13 日) 的購債時程：

  • 20-30 年期：上午 10:20-10:45 和下午 2:15-2:45 進行，每個交易額約為 40 億美元
  • 7-20 年期：上午 11:15-11:30，交易額約為 50 億美元
  • 4.5-7 年期：下午 12:00-12:15，交易額約為 80 億美元
  • 2.25 至 4.5 年期：下午 12:45-13:00，交易額約為 80 億美元
  • 0-2.25 年期：13:30-13:45，交易額約為 80 億美元

這些計畫為 Fed 先前提出每月 600 億美元購債計劃中的一部分。除了新一輪購債外，Fed 昨日還宣布一系列長期回購操作，總金額約達 1.5 兆美元

BMO Capital Market 的利率策略師 Jon Hill 表示：「Fed 顯然對公債市場的運作深感憂慮，願意採取一切措施提供支持。」

紐約聯邦銀行聲明稿原文：

(圖：紐約聯邦銀行官網)
(圖：紐約聯邦銀行官網)

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