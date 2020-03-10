市場估Fed將降息至0% 債券殖利率再探新低

市場預期，美國聯準會 (Fed) 將可能於近幾個月調降基準利率至 0%，造成美國長天期公債殖利率皆下探至 1% 以下，創歷史上首見。

市場預估，聯準會將會於 3 月份調降利率 80 個基點，並於 7 月份降息 100 個基點，促使美國 30 年期、10 年期、及 5 年期公債殖利率皆降至 1% 以下，且持續下探歷史低點。此外，英國 2 年期公債殖利率亦降至 0% 以下，為歷史上首見。

美國 10 年期、30 年期、5 年期公債殖利率 (圖：Bloomberg)

近日來金融市場風險持續上升，除了石油價格暴跌之外，中國的出口景氣亦呈現大幅衰退的趨勢。另外，由於武漢疫情 (COVID-19) 於義大利日益嚴重，導致義大利政府緊急宣佈封鎖米蘭及威尼斯，加劇市場對於歐洲經濟衰退的擔憂。

除此之外，日本經濟更創下了近 5 年來的最大衰退，而法國政府亦表示，今年第一季的 GDP 增長幅度將相當有限。

由於市場不確定性的增加，導致投資人紛紛出售風險性資產，造成美股於近日來持續重挫，S&P 500 指數更於週一 (9 日) 開盤大跌 7%，並啟動熔斷機制。金融市場風險的飆升促使資金大量湧入債市，並造成各國債券殖利率持續下滑。

除此之外，由於石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯，針對擴大減產協議未能達成共識，導致油價大幅下滑 30%。由於石油價格戰將可能造成通膨增長不振，因此，市場預估各國央行將積極採取利率調降政策，以提振經濟及通膨的成長。

Nikko Asset Management 投資組合經理 Chris Rands 表示，隨著武漢疫情持續擴大，再加上國際油價的大幅下跌，預期美國聯準會將持續調降利息，甚至可能採取負利率政策。

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