〈美股早盤〉美經濟紓困協議有望達成 道瓊大漲逾千點 台積電ADR上漲6%

為了向市場注入流動性，紐約 Fed 於週四 (12 日) 宣佈將實施規模高達 1 兆美元的三個月期回購操作。

另外，美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 表示，美國國會議員和白宮已「接近達成」經濟紓困協議，此項協議旨在透過提供病假工資、免費檢驗等資源，以緩解美國民眾的擔憂情緒，並穩定近期波動劇烈的金融市場。

受到聯準會緊急救市的利多因素提振，週五 (13 日) 美股結束連日來的大跌趨勢，早盤四大指數皆上漲，道瓊指數上漲超過 1000 點，蘋果股價上漲 7.03%，台積電 ADR 股價則上漲了 6.35%。

武漢肺炎疫情

武漢疫情於中國的新增確診病例數逐日下降，3 月 12 日新增確診病例僅達 8 例。

此外，根據美媒最新報導指出，目前美國累計確診數增至 1459 例，且全美 46 個州都出現確診病例。另外，義大利目前累積確診病例已達 15113 例，死亡病例則突破了千例。

Fed 緊急救市

紐約 Fed 於週三 (11 日) 已將每日隔夜回購金額增至 1750 億美元，而週四 (12 日) 又再度出手加大回購力度。

紐約 Fed 計劃於週四 (12 日) 進行 5000 億美元的三個月期附買回操作，並於週五 (13 日) 將再進行 5000 億美元一個月期附買回、及 5000 億美元三個月期附買回操作。

截至台北時間週五 (13 日)22 時許：

道瓊指數上漲 1026.96 點或 4.84%，暫報 22227.58 點

那斯達克上漲 386.90 點或 5.37%，暫報 7588.70 點

標普 500 上漲 129.76 點或 5.23%，暫報 2610.39 點

費半上漲 107.10 點或 7.69%，暫報 1497.58 點

台積電 ADR 上漲 6.35% 至每股 51.76 美元

十年期美債殖利率上漲 9.68% 至殖利率 0.935%

紐約輕原油上漲 4.25% 至每桶 32.84 美元

布蘭特原油上漲 3.70% 至每桶 34.45 美元

黃金下跌 0.16% 至每盎司 1587.80 美元

美元指數上漲 0.76% 至 98.200 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

迪士尼 (DIS-US)

迪士尼早盤上漲 9.20%，達 100.26 美元。

由於武漢疫情於美國日益嚴重，迪士尼官方於週四 (12 日) 宣佈關閉加州迪士尼樂園至 3 月底，除此之外，佛羅里達州及巴黎的迪士尼樂園，亦將自週日 (15 日) 起暫時關閉。由於先前為了抑制疫情的擴大，上海、香港、及日本等國的迪士尼樂園已陸續關閉，目前全球所有的迪士尼樂園皆已關閉。

蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤上漲 7.03%，達 265.49 美元。

隨著中國武漢肺炎疫情逐漸趨緩，蘋果於週五 (13 日) 宣佈，自 2 月起關閉的 42 家實體門市，今日皆已重啟營業。

但是，此前蘋果週一 (9 日) 表示，近期除供應鏈復工問題外，作為其第三大市場的中國目前產品需求也受影響，兩大因素衝擊下，本季營收財測恐無法達標。

另外，中國以外國家疫情持續擴散，蘋果於其他國家銷售據點恐受影響，其中義大利目前已關閉 17 家實體店面。

西方石油 (OXY-US)

西方石油早盤上漲 12.48%，達 13.38 美元。

由於美國石油商具有穩定股利且體質穩健的特色，促使巴菲特在 2016 年投資了西方石油，投資規模達 100 億美元，為巴菲特 4 年來最大筆交易。

近期以來由於受到國際油價重挫的影響，西方石油股價這個月來已下跌 62%，公司債價格也下跌了 25%。目前巴菲特持有現金達 1280 億美元，此前曾表示沒有合適的投資機會，但近期西方石油的狀況使市場開始臆測，巴菲特是否會成為併購西方石油的潛在角逐者。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Riedel Research Group 創辦人 David Riedel 表示，為了紓緩疫情對於經濟造成的衝擊，除了向企業提供資金之外，建議美國政府同時採取向個人提供資金的措施，由於消費者是帶動經濟成長的主要動能，Riedel 指出，唯有重振消費者的購買力道，美國經濟才有可能呈現「V 型恢復」的趨勢。

BlueBay Asset Management 首席投資長 Mark Dowding 表示，若市場於短期內的動盪越大，則各國政府將會採取更積極的財政及貨幣政策回應，但預期須等到 Q2，當經濟活動恢復、以及消費者需求回溫時，政策的效用才會顯現。