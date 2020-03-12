美國2月PPI衰退0.6% 創2015年來最大跌幅

美國勞工部於週四 (12 日) 公佈 2 月份的生產者物價指數 (PPI) 月增率，報負 0.6%，較 1 月份的 0.5% 下滑，且衰退幅度大於市場預估值負 0.1%，並創下自 2015 年最差表現。

另外，PPI 年增率則報 1.3%，低於市場預估值 1.8%，且較 1 月份的增長 2.1% 為差。

美國生產者物價指數年增率 (圖：Market Watch)

扣除食品、能源及貿易服務後的核心 PPI，則是於 2 月份衰退了 0.1%，為自去年 6 月以來首次衰退，且較 1 月份的增長 0.4% 下滑。另外，核心 PPI 的年增率則報 1.4%，低於前值 1.5%。

美國勞工部於週三 (11 日) 公佈了 2 月份的消費者物價指數 (CPI)，由於增長幅度優於市場預期，顯示美國的通膨率呈現上升的趨勢。但是，由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的擴大，導致消費者對於交通運輸、旅館餐飲、以及休閒娛樂的需求大幅下降，並衝擊整體經濟的成長力道，因此，預期通膨增長的趨勢將難以持久。

除此之外，雖然武漢疫情造成生產供應鏈中斷，導致部份產品面臨短缺問題，並促使價格上升，但是，由於疫情於歐洲及美國日益嚴重，造成消費需求萎縮，再加上由俄羅斯及沙烏地阿拉伯所引發的石油價格戰重挫國際油價，加深了市場對於全球經濟衰退的疑慮。

美國聯準會採用個人消費支出物價指數 (PCE)，作為通膨增長的參考基準，美國 1 月份的 PCE 指數年增率為 1.6%，低於聯準會的目標 2%，而由於預估國際油價仍將持續下探，因此亦將拖累美國通膨成長的力道。

根據 PPI 細項數據顯示，批發食品價格於上個月大幅下滑 1.6%，創下自 2015 來最大跌幅，批發能源價格則是下滑了 3.6%，跌幅較 1 月份的負 0.7% 擴大。