疫情「仍未達高峰」 銀行業看房市轉趨保守

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，產經專家持續觀察對房市的影響，金融研訓院公布最新的高階主管指數，房地產市場指數下修到 38.6，比起今年 1 月銳減兩成多，顯示高階銀行主管們普遍認為，房市轉趨保守。

金融研訓院每個月直接調查台灣的銀行高階主管意見，製作成高階主管指數，簡稱「BEI 指數」，等於直接反映銀行業對未來三個月的景氣看法，其中的房地產指數，去年 12 月還有 53.9，今年 1 月維持在 50.5，但最新公布的 2 月份數據，房地產指數降到 38.6，這是國銀高階主管自去年 9 月後，再度調降未來 3 個月國內房市表現預期至 50 以下，退居「保守」態度。

金融研訓院分析，由於春節及疫情效應，房市觀望氣氛轉趨濃厚，預估 3 月份數據將會受到疫情較大影響，使得國銀第 1 季新承作房貸餘額將受到影響，然而現在疫情預估，可能持續至第 2 季，這樣的氛圍反映在本次調查，導致房市分項指數大幅下跌。

但金融研訓院強調，近年民間資金充沛，國銀業者積極衝刺房貸業務承作意願仍高，市場競爭加上聯準會積極降息效應，預估國銀房貸利率將進一步下修，對於刺激國內房屋市場將是正面效應。

衛福部長陳時中 5 日在立法院備詢時指出，雖然台灣目前的疫情在可控範圍，但目前國際上應該還沒到達「疫情高峰期」，因此必須避免造成第二波疫情影響，而且在未來，社區群聚感染的狀況，「期待避免但很難避免」，因此目前就是步步為營，持續控制疫情。