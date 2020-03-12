道瓊期貨再重挫千點 又觸熔斷機制

由於美國總統川普所發表的抗疫措施不如市場預期，導致投資人失望情緒上升，並造成美國道瓊期貨指數於台北時間週四 (12 日) 晚間 6 時許，重挫 1229.0 點或 -5.21%，報 22346.0 點，

道瓊期貨指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

川普於週四 (12 日) 台北時間早上向全國發表談話，說明因應武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的相關措施，川普表示，未來 30 天將中止所有從歐洲入境美國的旅行，以抑止疫情持續擴大。另外，他亦承諾針對確診的勞工、或被迫隔離進行檢疫的勞工，提供財務上的補貼。

投資人原先預期，川普將會採取更大規模的財政刺激政策，以減輕疫情對於經濟所造成的損害，但由於所公佈的抗疫措施不如預期，導致股市陷入沉重的賣壓。

除此之外，最高籃球殿堂國家籃球協會 (NBA) 亦於週三 (11 日) 宣佈，由於猶他爵士 (Utah Jazz) 球員確診感染武漢肺炎，因此，本季 NBA 剩餘比賽將無限期停賽。

富國銀行策略師 Scott Wren 表示，造成投資人恐慌情緒攀升的主因之一，為疫情的擴大將可能重創消費支出。

Wren 指出，為了避免疫情的感染，消費者紛紛減少外出購物的頻率，導致消費需求萎縮。由於消費支出為帶動美國整體經濟成長的動能之一，預期美國的 GDP 增長幅度亦將受到衝擊。

除此之外，由於波音 (BA-US) 於週三 (11 日) 宣佈，為了因應疫情對於公司營運所造成的衝擊，將採取縮減支出的措施，並提取支用鉅額貸款，導致波音股價於週三 (11 日) 大跌 18.15%，創下自 1974 年以來的最大跌幅，並拖累道瓊指數於週三 (11 日) 重挫 1464 點。

武漢疫情於世界各國持續擴大，目前全球確診病例已高達 12.4 萬例，且義大利的確診病例亦達到 1.2 萬例，義大利總理孔蒂 (Giuseppe Conte) 於日前下令全國關店，以抑制疫情持續擴大。

華爾街擔憂，若美國華盛頓州的確診病例持續上升，則政府也將會採取類似措施，屆時將會對經濟造成重大打擊。