川普祭歐洲禁令 歐股早盤重挫逾5%

在世界衛生組織 (WHO) 正式宣布武漢肺炎為全球大流行疾病後，美國總統川普於同 (11) 日稍晚宣布暫時頒布歐洲旅客入境禁令，不僅終結美股長達 11 年牛市，週四 (12 日) 歐股盤中持續下挫，主要指數皆跌逾 5%。

台北時間週四 (12 日) 下午 5 時許，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 6.24%，德國 DAX 指數下跌 6.42%，法國 CAC 指數下跌 6.35%，英國 FTSE 指數下跌 5.38%。

泛歐 Stoxx 600 指數日線走勢 (圖：Investing.com)

泛歐 Stoxx 600 指數盤中一度跌逾 7%，旅遊和休閒板塊承受著重大壓力，目前跌幅達 10%，其中國際航空集團 (IAG) 跌 9.52%，法荷航集團 (Air France-KLM) 下跌 13.57%，漢莎航空 (Lufthansa) 下跌 12.17%。

一改長期保守論調，WHO 週三晚間承認武漢肺炎已具備大流行特徵，已經是全球大流行疾病。

同日稍晚，美國總統川普亦宣布自週五 (13 日) 午夜起，將針對除英國和愛爾蘭外的歐洲旅客進行為期 30 天的入境限制禁令，川普批評歐盟未能針對中國或其他疫情嚴重地區採取疫情防控措施，導致許多歐洲旅客將病毒帶往美國。

MUFG 聯合銀行首席財務經濟學家 Chris Rupkey 表示：「在白宮發表言論後，股市正面臨一場火山爆發，這種致命的病毒大流行可能導致全球經濟復甦腳步放緩，全球各地股市都處在自由落體狀態。」

另外，亞太地區股市亦遭逢嚴重拋售，滬深兩市持續走低，滬深 300 指數下跌 1.9%，恆生指數下跌 3.6%，澳股部分，S&P/ASX 200 指數收跌 7.4%。

日本東證一部指數 (Topix) 週四 (12 日) 收跌 4.1%，較 2 月 6 日的近期高點跌近四分之一，有望進入自 2008 年全球金融危機以來最糟糕的一年。交易員稱，投資人將希望寄託於川普的談話內容，希望為股市帶來一定程度的穩定，但希望很快就破滅了。