印度爆股匯雙殺！盧比創歷史新低、股市入熊市

《彭博》報導，在武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續威脅，帶來對全球經濟擔憂加劇之下，印度盧比正跌至接近創紀錄的低點，股市也已經由高點進入熊市。

盧比週四 (12 日) 下跌 1%，報 74.3387 兌 1 美元，接近 2018 年 10 月所創的紀錄低點 74.4825，印度股市 S&P BSE Sensex 所有 30 支成份股均下挫，指數下跌 7.6%，創 2009 年 1 月以來最大跌幅。

盧比一路下挫 (圖表取自彭博)

盧比是本月亞洲表現最差的貨幣，股市也由 1 月的高點下挫 20%，來到技術性熊市。印度政府為遏制疫情，暫停了絕大多數簽證，目前印度確診病例有 60 例。

股市進入熊市 (圖表取自彭博)

ING Groep 駐新加坡亞洲經濟學家 Prakash Sakpal 表示，全球進入避險模式，將持續打擊印度金融體系，衝擊更超過油價大跌帶來的積極影響。

全球市場一片低迷下，本月份由澳洲、日本到巴西、義大利，紛紛跌入熊市。外資本月由印度撤出 21 億美元，為 8 月份以來最高。

Sanctum Wealth Management Pvt 技術和衍生品策略主管 Ashish Chaturmohta 表示，印度現在的走勢追隨先進市場，同時由於國際和國內投資者拋售離場，股市正遇重挫。

Target Investing 戰略師 Sameer Kalra 指出，旅行限制進一步削弱了投資者的信心，因為航空和娛樂業將受到衝擊。

全球原油價格暴跌是印度艱難經濟下的少數亮點，週一原油價格暴跌了近 30%。分析師認為，油價可能有助盧比的止跌，投資諮詢公司 Equinomics Research＆Advisory Pvt 主管 Chokkalingam G 指出，這可以為印度節省每年 350-400 億美元支出，讓盧比的跌勢不至於繼續加重。

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