川普上任來美股漲幅回吐逾半 輸給歐巴馬還是小布希來最差

美國總統川普向來以他勝選以來的美股漲勢為傲，但在武漢肺炎和油價崩跌導致美股過去三周大失血之後，川普上任三年來的美股漲幅已經縮水到 24%，無論怎麼計算都已經輸給他最在意的前任總統歐巴馬。

彭博報導，標普 500 指數在川普任期內的績效，如今可能淪為小布希總統以來最差表現。就在三週前，川普還志得意滿的宣稱美股自他上任以來已經漲了 58%。

1970 年代後期美國在卡特 (Jimmy Carter) 執政期間遭遇停滯性通膨和外交危機，美股仍交出上漲 56% 的表現，如今川普執政三年多的美股漲幅只有卡特任內的一半。

儘管通膨滯漲意味著目前川普任內美股的實質績效仍優於卡特，但無論用何種指標來看，川普主政下的美股漲幅，顯然都不如歐巴馬第二個任期的 63%。在美股於 2 月 19 日觸及歷史新高時，川普任內的美股回報仍比歐巴馬高一些。

美國歷任總統主政下的美股表現。(來源: Bloomberg)

雖然美股在 11 月 3 日美國總統選舉前仍有反彈的機會，而且直到道瓊指數週四 (12 日) 狂瀉 2352 點、寫下 1987 年來最慘烈跌幅以前，也有許多策略師認為疫情可能在第二季達到高峰後趨緩，美股也會隨之回升，但對喜歡拿美股漲幅作為執政成績單的川普來說，一定格外難受。

川普遭遇的是美國歷任領導人從未面臨、在全球大流行的傳染病，這也已對全球經濟造成前所未見的震撼。

由於川普的救市和防疫措施未能安撫投資人，標普 500 指數週四 (12 日) 墜入熊市。Evercore ISI 策略師 Dennis DeBusschere 說：「在沒有刺激方案挹注下，防疫檢測和隔離措施持續愈久，川普勝選的機率就愈低。」

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