〈貴金屬盤後〉交易者只想抱現快逃 避險買氣未現 黃金挫逾3%

週四 (12 日) 交易，黃金期貨價格重挫跌破 1600 美元，收在近 2 週低點，係因美股拋售潮迫使交易者爭相出售貴金屬倉位以求現金。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，「交易員在恐慌市場中盡可能賣掉他們能賣的。在全球市場恐慌之際，隨著交易者和投資者推出市場，市場流動性正在枯竭，因為當心裡疑懼時，『快逃』是現下口頭禪。」

4 月交割的黃金期貨價格下跌 52 美元或 3.2%，收每盎司 1590.30 美元。

黃金連續第三日收低，根據 FactSet 數據，此為最活躍契約自 2 月 28 日以來最低收盤價。

5 月交割的白銀期貨價格下跌 77.1 美分或 4.6%，收每盎司 16.005 美元，為最活躍契約自去年 7 月以來最低收盤價。

GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 表示，黃金盤中最低觸及 1560.40 美元，係在 Fed 推出立即性流動注資時，金價走勢轉彎。

紐約 Fed 週四下午宣布一些措施以對應公債市場「非常不尋常」的破壞。

儘管如此，Wright 指出，投資者週四仍結算「每個資產類別的所有倉位」。市場等待 FOMC 下週會議，並想知道 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將採取什麼行動來遏制拋售潮。

Wright 相信黃金仍可以踩住 1600 美元，且「雖然沒有出現避險買盤，但與其他資產類別相比，仍可看出黃金的避險穩定性。」

週四美股大盤重挫，黃金收盤時道指跌逾 1700 點、S&P 500 和納斯達克綜合指數均下滑至熊市領域。10 年期美國公債殖利率下降 9.7 個基點至 0.73%。

GraniteShares 研究主管 Ryan Giannotto 表示，「在這回危機中，把黃金當金融避險工具的想法，最好情況是看得不夠遠，最糟情況是完全被誤導了。」

「自此回股市拋售潮開始，3 週來黃金上漲 1.25%，低於過去 18 個月每月複合收益的 1.75%。」

「然而，同時期債券合計只上漲了 0.04%，且本週還承受巨大拋售壓力。換句話說，在武漢肺炎拋售潮中，黃金的『防疫』效益是全部債券效益的 31 倍。」

在美國川普總統週三晚間發表談話後，推動市場走向。川普宣布限歐令，未來 30 日禁止歐洲人入境美國，以抑制武漢肺炎疫情擴散。

其他金屬商品交易

5 月交割的銅期貨價格下跌 1.2%，收每磅 2.4725 美元，本週下跌近 4%。

4 月交割的白金期貨價格下跌近 10%%，收每盎司 781.80 美元。

6 月交割的鈀金期貨價格下跌 14.1％，收每磅 1914.90 美元。

芝加哥 Daniels Trading 高階期貨經紀人 Drew Rathgeber 預期，有鑑於目前的經濟情況，銅礦價格還會再下跌 2-4 週才會觸底，因為「疫情還會再擴散下去。」