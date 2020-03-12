〈能源盤後〉庫存連7週增加 各國增產 原油挫至4年低點

週三 (11 日) 交易，原油期貨價格承壓收低，挫至 4 年低點，係因美政府數據顯示，原油供應量庫存連續第七週增加，以及沙烏地阿拉伯打算增加產量，強化與俄國的價格戰。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「隨著沙國、俄國和 UAE 爭相搶奪市場份額，一點也沒解決供應過剩的擔憂，週二油價回彈過頭，所以大家心中接下來的想法就是，油價什麼時候會再測試週一的低點。」

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.38 美元或近 4%，收每桶 32.98 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.43 美元或近 3.8%，收每桶 35.79 美元。

油價在週一重挫近 25%，創下 1991 年波灣戰爭以降最大單日跌幅後，週二因應川普救市消息而大幅反彈。

週三 EIA 數據顯示，上週 (3 月 6 日止) 美國原油供應量庫存增加 770 萬桶，為連續第七週供應量庫存增加，且遠高於預期。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存增加 250 萬桶。API 週二公布上週原油庫存增加 640 萬桶。

EIA 數據也顯示，上週汽油供應量減少 500 萬桶、蒸餾油庫存減少 640 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (3/6 止的一週) 汽油供應量下降 270 萬桶、蒸餾油供應量下降 270 萬桶。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 4%，收每加侖 1.1103 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌約 1%，收每加侖 1.238 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 3%，收每百萬 Btu 1.878 美元。

與此同時，《華爾街日報》報導，沙烏地阿拉伯已公布將原油生產能力提高至 1300 萬桶 / 日的計畫。

外電週三報導，OPEC 成員 UAE 表示，國營的阿布達比國家石油公司 (Abu Dhabi National Oil Co) 下個月將增產 100 萬桶 / 日，達每日產量 400 萬桶以上。

非 OPEC 成員的俄國週二表示將增產，以回應沙國也打算增產的行動。

Moya 認為，「呼籲 OPEC + 召開緊急會議的說法很可笑，且市場應該更擔憂美政府將試圖支撐頁岩油產業。這樣會驅使需求端和供應端都在短期和長期間均呼籲降低油價。」

能源前景報告

EIA 週三公布本月能源報告，下修了原油價格和美國原油產量估計。

EIA 目前預期 2020 年 WTI 原油價格在每桶 38.19 美元，較先前估值下修 31%；Brent 今年原油價格則下修 29% 至每桶 43.30 美元。

EIA 預期今年美國原油產量 1299 萬桶 / 日，較先前的估值下修 1.6%。

OPEC 也發布本月原油報告，將今年原油需求成長大砍 92 萬桶，達每日 6 萬桶，以反映武漢肺炎全球擴散後造成的經濟成長放緩狀況。