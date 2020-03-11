川普再推減稅 分析師質疑成效

川普週二 (10 日) 動身前往國會山莊，與參議院和眾議院共和黨等人舉行會議，討論包括薪資稅減免在內的「減稅措施」，以因應武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對經濟帶來的衝擊。

消息指出，川普計劃將對美國雇主和受雇者徵收 0% 薪資稅，但仍有經濟學者對減稅的成效性提出質疑，由於目前政府和國會尚未達成共識，減稅政策細節尚不明朗。

業界團體和分析師認為，川普政府的財政刺激措施首要目標，應是讓勞工與企業得到更多現金，部分經濟學家則主張，「直升機撒錢」可能是最直接有效的方式。

白宮顧問透露，川普有意擴大減稅範圍，但未受到國會支持，國會內部人士則希望政府針對疫情衝擊最嚴重的企業提出應對減稅措施。

經濟學家們表示，國會應為大規模的經濟衰退做準備，政府應該迅速採取行動。此外川普週一 (9 日) 也表示，會為有薪病假提供補助，並且援助受衝擊的航空、郵輪業者。

參議院財政委員會發言人 Chuck Grassley 週一聲稱，共和黨參議員正在評估各種針對性的減稅方案。

而眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週一提議替受疫情影響的勞工提供帶薪病假，並提高失業保險。

市場分析：

美國全國商會副主席兼政策長 Neil Bradley 表示，「政府不需要大規模撒錢，我們首要做的是，幫助那些受疫情拖累而走向負成長的企業」。

Neil Bradley 認為，白宮政府首要進行的財政刺激措施包括了，為旅遊業、觀光業或其他受打擊的產業進行援助，或是替遣散員工設置補助計畫。

不過 Bradley 指出，不管是薪資稅減或任何減稅舉動，仍需要國會批准通過，加上國會目前正在休會，這些財政刺激措施恐怕來得不夠及時。

PGIM 首席經濟學家 Nathan Sheets 表示，這場經濟困境單靠減稅或薪資稅減免，是無法度過的。

美國企業研究所 (American Enterprise Institute) 研究員 Desmond Lachman 則認為，白宮想採取的減稅措施規模太小了，實在無法不足以應付這次的全球金融危機。