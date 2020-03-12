川普抗疫談話令市場失望引爆賣壓 分析師這麼說

美國總統川普發表談話說明因應武漢肺炎疫情的措施，未來 30 天將中止所有從歐洲入境美國的旅行，同時他所承諾的刺激措施遲遲沒有更進一步消息，令市場失望，亞股今 (12 日) 賣壓沉重、美股期指再次出現 1000 點跌幅，以下是分析師看法：

這場仗還有得打

AxiCorp 策略師 Stephen Innes 說，川普禁止歐洲入境美國，卻未在國內宣布更嚴格的呂爺限制，顯示他基本上仍把新型冠狀病毒視為歐洲和亞洲的問題，這非市場所樂見。如果川普在美國推行更嚴厲的抗疫措施，或許能減緩賣壓。

他說：「避險交易位居主流，交易員紛紛按下賣出的按鍵，因為美國政府的防疫措施遠遠落後形勢。」

投資人翻白眼

ING Groep 亞太首席經濟學家 Robert Carnell 說，川普束手無策，沒有國會支持，川普無法推出任何重大的刺激方案，但在當前政治氣氛下此事很難實現；延後繳稅期限固然對企業的現金流有幫助，但意義不大。「川普宣稱這是現代史上為了對抗外國病毒最積極、全面的措施，投資人聽到這番話一定忍不住翻白眼。」

他說，針對歐洲實施的旅遊禁令一定會造成經濟後果，歐美都將受害，但這或許有助降低美國感染病毒的高峰人數，但美國為何不在本土進行廣泛的檢測有很大的討論空間。

防疫措施太弱

Pepperstone Group 研究部門主管 Chris Weston 說，比起英國，川普政府的對抗疫情的是「輕量級」措施，市場希望看到刺激措施在國會通過，最好數日內敲定，而不是拖到選舉後。未來幾天，投資人會真實展現他們對美國政府和聯準會的看法。

少了具體的刺激措施

S&P 亞太首席經濟學家羅奇 (Shaun Roache) 說，市場原本期待川普能為病毒擴散設下阻斷器，結果事與願違，「假如其他國家即將推行大規模的財政刺激，但世界最大經濟體卻沒有任何行動，這會導致其他國家貨幣對美元大幅升值。我們需要全球協調一致的因應措施。」

如果美國沒有更具體的刺激措施細節，就會帶來風險溢價持續升高、經濟進一步減緩的危險。

全球 經濟將陷萎縮

Bank Julius Baer 亞洲研究部門主管 Mark Matthews 說，大家都在問，企業獲利會因為疫情而下滑多少，但此刻沒人說得準，因為我們不知道疫情會惡化到什麼程度，也不知道政府的政策會多積極。

他說：「中止歐美間旅行勢必會衝擊經濟成長，消費者和企業信心也會受創，今年對全球經濟成長率 8% 的預估是達不到了，甚至可能是負成長，但會多差? 是 - 2%、 -3% 還是 - 10% 沒人知道，所以市場才如此劇烈震盪」。

日圓將升值

IG Asia 市場策略師 Jingyi Pan 說，薪資稅所得稅減免措施的細節仍付之闕如，而且很難照川普要求經國會通過並執行；為中小企業提供資金和流動性的措施固然立意良善，但或許早在市場意料之中。

美元對日圓已經貶破 104，在旅遊禁令措施宣布後將對歐美兩地經濟造成衝擊，預料風險規避心態也會更加濃厚，日圓將持續升值。

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