〈分析〉兩訊號+四現象 中國降息、降準不遠矣？

美國、英國、加拿大、澳洲等全球主要央行近期接連降息，主要就是為了因應肺炎疫情擴大恐造成對經濟的衝擊，而中國在肺炎疫情發生這段期間內，也調降 LPR 利率。但身為肺炎疫情的重災區，中國復工情況仍緩慢進行中，第一季經濟受到衝擊已無法避免。

如今現在疫情擴大至全球主要商品需求的歐美兩地，即便中國產能恢復到 100%，但面對終端需求的下滑，仍不利於中國經濟的發展。何況目前又發生產油國大打價格戰的黑天鵝事件，使得中國經濟前景更不明確。

在市場預期中國經濟成長下滑恐延續至第二季，甚至是第三季時，是否中國有機會再調降存準率或 LPR，是各界關注焦點。

兩訊號指向再寬鬆：

3 月 11 日中國國務院召開的常會中除了提到穩外貿和復工復產的同時，更明白指出要推出普惠金融定向降準政策，並額外擴大對銀行業的降準力道，以刺激銀行增加對小微企業的貸款，以幫助其復工復產，並降低融資成本。

而中國國務院所下的指導棋，可以合理預期在近期內中國人行 (PBoC) 將有所動作。此外，中國人行副行長劉國強在 2 月底已指出會擇機公布銀行業的定向降準動態考核機制，以引誘銀行業釋出長期流動性。

另一個訊號則是，最新的數據顯示，受到疫情影響，中國企業中長期貸款，居民貸款明顯下滑，反應需求端減弱。若能降息，有機會刺激部份貸款需求回溫。

資料來源: Wind, 中國企業中長期貸款明顯低於過去同期 (億人民幣)

資料來源: Wind, 中國民眾貸款大幅下滑 (億人民幣)

四現象支持降息、降準：

第一、武漢肺炎疫情衝擊下，中國大部分企業停工，使得肺炎疫情不只對經濟帶來立即的衝擊，企業獲利下滑還會影響到未來的支出，甚至會透過產業鏈，環環相扣，對總體內需產生更為長遠的影響。

資料來源: Wind, 中國 2 月份 PMI 創下歷史新低

第二、全球肺炎疫情正處在加速擴散期，而依照歐美人不戴口罩的文化習慣，將會使得疫情更難受到控制。從區域的角度來看，歐洲、中東，及地中海等地的疫情較為嚴重，而美國疫情也在惡化中。

目前義大利已採取「封國」政策，美國總統川普也在今 (12) 日宣布限制英國以外的所有歐洲旅客入境美國 30 天。隨著疫情再擴大，全球相互封鎖恐怕一觸及發。一旦如此，必定重擊中國這世界工廠的經濟表現，在疫苗還沒現世前，降息似乎是能穩定中國人信心的方式之一。

第三、全球肺炎疫情持續擴散，部份國家工廠已出現停工停產，這對中國外貿進出口兩端產生嚴重衝擊，特別是出口更為明顯。

A 之前中國公布的 1-2 月份外貿數據，出口金額依美元計價年減 17.2%。同時中國在全球供應鏈中佔有重要地位，全球疫情爆發，國外工廠停工停產，企業需求減少，產業鏈上下游之間的聯繫也可能受到疫情阻礙。而降息降準將有利於減輕出口企業訂單下滑的衝擊。

資料來源: wind, 中國外貿形勢不樂觀

最後則是全球的降息潮，為因應肺炎疫情衝擊，澳洲央行率先降息，隨後就是聯準會緊急降息兩碼，這也是聯準會在 2008 年金融海嘯後，首度在 FOMC 會議 外宣布降息。之後，馬來西亞、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、加拿大、英國等國央行紛紛宣佈降息。

全球主要央行一連串的調降息率，市場目前將焦點放在即將到來歐洲央行利率會議上，已深陷負利率的歐洲債市，歐洲央行將如何因應這波肺炎衝擊。而全球的降息潮，也使得利率相對較高的中國有更大的調整彈性。

若中國人行一直不調整利率，在利差擴大下，將可能推升人民幣走勢，而人民幣升值並不利於出口企業，適當的降息不但能紓緩人民幣升值壓力，同時在利差還能保持在一定水準下，外資大舉外逃機率也低。