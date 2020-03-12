武漢肺炎疫情衝擊 美旅遊業恐損失240億美元

世界衛生組織 (WHO) 在週三 (11 日) 宣告武漢肺炎大流行，遊客量的暴跌恐導致旅遊業因此損失慘重。據美國諮詢公司旅遊經濟學 (Tourism Economics) 數據顯示，今年美國旅遊業可能會損失至少 240 億美元營收。

此預估來自追踪所有遊客在旅館、飯店、主題公園和景點上的支出，並基於對武漢肺炎疫情將在 6 個月內被控制的假設。外國遊客在美國旅行通常每年帶來約 2560 億美元的營收。

旅遊經濟學公司預測，一年內美國的外國旅客量將下跌 10%，約為美國在 2003 年 SARS 爆發期間所面臨的下跌的 2 倍，此外，240 億美元營收的損失相當 SARS 爆發期間所造成的損失的 7 倍，意味著一年內有 820 萬人次的遊客量流失，甚至超過 911 恐怖攻擊後 2001 年和 2002 年 770 萬旅客流失量。此外，旅遊業也預期將損失 825,000 個工作，其中還包括許多小型企業。

武漢肺炎持續蔓延，全球已經有 125,009 例感染，至少有 4,623 例死亡。中國是疫情的中心地帶，占美國國外旅行營收的 7%，高於 2002 年的 1%。

旅遊經濟學總裁 Adam Sacks 表示：「由於武漢肺炎已成為一種真正的大流行病，正在影響旅遊量。旅行是民眾的自願活動，此時會有很大的厭惡風險情緒。」旅遊經濟學也預計，在全球範圍內，今年的旅遊量將下跌 9.1%，是過去 40 年來的最大降幅。

代表大約 150 個與旅行有關的組織的美國旅行協會敦促旅遊業做出「基於事實的決定」，並強調「對於絕大多數人來說，在美國生活、工作、娛樂和旅行是可以的。」不過仍不足以舒緩旅行限制、取消會議取消和普遍的焦慮。米高梅國際度假村 (MGM)11 日股價下跌 10%，萬豪國際下跌近 9%，旅遊平台 Expedia 則下跌 10.8%。