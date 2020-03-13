加拿大總理杜魯道自我隔離 加拿大確診病例已突破百例

據《BBC》報導，加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 目前正在採取自我隔離，由於加拿大第一夫人 Sophie Gregoire-Trudeau 於週三 (11 日) 出現了輕微的疫情症狀，因此已接受病毒檢驗，並在檢驗結果出爐前，將與總理杜魯道採取居家自我隔離措施，但目前杜魯道尚未出現任何疫情的症狀。

加拿大的累計確診病例已突破百例，主要重災區為溫哥華所屬的卑詩省、以及多倫多和首都渥太華所屬的安大略省。另外，加拿大溫哥華亦於週一 (9 日) 出現了首宗死亡病例。

根據多倫多大學的研究專家表示，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情將於加拿大持續擴大，並有可能導致 35%-70% 的加拿大人口受到感染。

武漢疫情於世界各國快速蔓延，且新增病例於中國以外地區持續攀升，根據約翰 · 霍普金斯大學統計數據顯示，目前全球累計確診病例已達 127,749 例，死亡病例則達 4717 例。主要重災區除了中國以外，亦包含義大利、伊朗、南韓及西班牙等國。世界衛生組織 (WHO) 亦於週三 (11 日) 正式宣佈武漢疫情為「全球大流行」。

武漢疫情全球確診人數持續上升 (圖：CNBC)

除此之外，疫情於美國日益嚴重，目前累積確診病例達 1323 例，累計死亡病例則達 38 例。目前疫情已蔓延至全美 41 個州和首都華盛頓特區，而有 24 個州及華盛頓特區宣佈進入緊急狀態。為了抑制疫情的擴大，美國總統川普於週三 (11 日) 宣佈，未來 30 天將禁止來自歐洲的旅行進入美國。