台中海線房市「疫」外反漲 北部建商搶進

受武漢肺炎疫情干擾，台中房市今年 329 檔期推案金額，相較去年同期銳減百億元，但海線地區購屋者不減反增，遠雄建設 (5522-TW) 於台中港特區推出的「遠雄之星」系列造鎮案，來客持續噴發，截至 2 月底銷售量已破 3 億元。

遠雄之星行銷經理錢儀峯表示：海線地區房價基期低，不管是首購或換屋族都相對容易入手；加上三井集團加碼推出「三井 OUTLET PARK」二期、清泉岡機場擴建、捷運藍線題材，以及台中港國際海港加持，台中港特區後市發展可期，未來有望循著三峽新市鎮、林口新市鎮的軌跡快速攀升，讓該案來客爆量，成交量持續增長，除新婚小家庭外，不乏北部客與市區返鄉的跨區客群。

另針對成交產品別來看，新婚家庭多選擇 2 房產品，價格低、相對好入手，而已育有一子的家庭因未來佳可能再新增家庭成員，多會選擇 3 房房型，若以 44 坪標準大三房來看，總價不含車位約落在 660 萬元左右，遠低於市區行情。

遠雄 6 年前進入台中港特定區，在台中港特區推出十一期、總銷 4,200 戶、總銷 270 億元，總開發面積高達 1.9 萬坪的遠雄之星造鎮案，每坪單價 16 萬起，低價策略發酵，全系列銷售已逾 2000 戶。

除了遠雄外，海線房市動能強勁，亦有不少北部建商跟進，如長虹、聯悅建設等，另在地建商如富宇、鴻山、鴻豫、昇祐等亦將有新案推出。長虹「天擎」台中首案開價 17-20 萬，為區內唯一開價達 2 字頭建案；與長虹關係密切的聯悅建設近期預告將於 3/13 正式公開海線第二案「馥」，總銷約 36 億。同樣清水區推案的還有富宇建設「中興街案」，基地 728 坪，總銷約 7 億。