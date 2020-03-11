台中七期再成一級推案戰區 站穩每坪6字頭房價

以成屋為主的台中七期豪宅市場交易熱絡。寶輝率先推出「寶輝 Sky Tower」打響預售第一槍， 寶璽、聯聚、由鉅等一線建商都有新案即將進場，產品規劃以 90 坪以下、合併百坪為主力，市場預估，頂級豪宅市場買氣浮現，今年第一季預約帶看數相比去年同期大幅成長近 2 倍，新推案每坪 6 字頭也相對穩健。

住商不動產七期南屯店協理黃權銘分析，中美貿易戰持續升溫、國際局勢動盪影響，外資大量返台，近期受到疫情影響，更使部分台商滯留台灣，頂級豪宅市場買氣浮現，第一季預約帶數相比去年同期大幅成長近兩倍，價格也相對穩健，包括夏綠地園道、市政園道周圍，新案預估行情都在每坪 60-70 萬之間。

台中市建築經營協會理事長邱明仕表示，去年買賣移轉棟數、推案量、購地量等房市指標紛創記錄，購屋信心明顯回溫，外圍房市如海線、廍子等區域皆已上看 2 字頭，蛋白區房價如東區、南區新案也都是 3 字頭起跳，帶動市中心房價補漲，「寶輝秋紅谷」一案創下 97 萬單價新高後，更重塑台中豪宅天花板價格。

預計在第二季正式落成的「大陸丽格」平均成交單價將從 60 萬起跳，為目前七期新市政中心最受關注的個案。而寶璽建設除了將落成的「寶璽天睿」外，在惠文路近市政路上的 1200 坪基地，也在積極籌畫中，而由鉅、順天也都有千坪以上土地庫存，未來發展值得期待。