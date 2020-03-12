日圓升值搧風 上周日本人瘋狂購買海外債券410億美元

上周日圓急升、全球債券殖利率急跌，日本投資者趁此時機在全球瘋狂購債，單周購買海外債券金額激增至 4.2 兆日圓 (約 410 億美元)，超越 2016 年七月所創的 2.55 兆日圓歷史紀錄。

上周日本人買海外債創下 4.2 兆美元新高。(圖：Bloomberg)

向來謹慎的日本投資者並未被疫情擴大和油價暴跌嚇到，而是在上周選擇進場買海外債債，推動債市反彈，不過，單周創新高的購債金額太過龐大，可能抑制了日圓更大的升幅。

日精基礎研究所 (NLI Research Institute) 經濟學家上野剛表示，上周債市交易量能大增，政府養老金投資基金很可能是其中的大買家，由於日圓持續升值，相對海外市場有便宜可揀，政府基金大手筆購買海外債券，而銀行則可能趁機買股。

日本養老金基金已持續兩個月購買海外債券金額創新高，由於日本基準 10 年期公債殖利率長期處於負值，且短期內不易轉正，即使其他國家地區降息，可以預見，養老金基金仍將會持續購買海外債券。

由於肺炎疫情破壞企業供應鏈、打擊旅遊業，野村證券首席策略師 Naka Matsuzawa 日前表示，日圓升值不利日本出口獲利，預期日本央行可能在 4 月宣布進一步放寬貨幣政策。

疫情衝擊全球經濟的擔憂升，美國聯準會上周緊急宣布降息 50 個基點後，美債殖利率急跌，紛紛創下歷史新低。

日圓上周攀升至六個月高點，對日本機構法人來說，海外投資的成本下降；本周日圓加速上漲，推升日圓兌美元來到 2016 年以來的高點。

野村外匯策略主管五島裕次郎說，市場避險情緒升高，正推升日圓漲勢，隨著日圓升值，海外債券成為養老基金加碼投資的標的，但若進一步加碼，資金流出金額過大，反而將限制日圓的升幅。

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