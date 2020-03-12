蔡明彰分析師觀點：台股末跌段成長股冒出頭

今天報告的主題是「台股末跌段成長股冒出頭」。

很多人都在問，為什麼美國聯準會突襲降息，但美國股市跌跌不休，但大陸 A 股在人行尚未真正降息，卻是越走越穩，現在 A 股已經成為全球股市暫時的避風港。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，今年以來上證指數下跌 3％，深圳股市甚至漲了 8％，創業板雖然在禮拜三回跌了 2％，不過今年以來依然上漲了 13％。對比美國股市，S&P 500 今年以來已經大跌 11％，那斯達克也跌掉 7％。台股介於美股跟陸股之間，今年以來下跌 9％，有幾個原因。

第一個，陸股本益比，上證只有 13 倍，但標普 20.7 倍，A 股比美股便宜了 40％。

再來，A 股的上市公司，在 2019 年第三季底，淨利年增 6.7％，同一個期間，標普成長了 2.4％。換句話說，大陸的上市公司整體的獲利成長性高於美國企業。

第三個，很重要，隨著聯準會降息，美國 10 年期的公債殖利率掉到了 0.8％，中國 10 年期公債殖利率，目前還有 2.74％，兩者的利差擴大到了將近 2 個百分點，使得很多國際資金湧向了中國國債，當然部分也會流入 A 股。

在疫情未來控制之後，大陸會在政策力道加大，推動七大新基礎建設，新基建現在佔整體的基建比重不高，只有 10～15％，但未來三、五年將會提高到 15～20％。5G 為代表的新基建，會使今年中國 GDP 的增速可能受到新冠肺炎衝擊，掉到 5.6％之後，但未來之後將會開始出現成長。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，平心而論，在過去十年，美國股市遠勝於大陸，從 2009 年年底以來，道瓊指數漲了 1.4 倍，那斯達克漲了 2.7 倍，S&P 500 漲了 1.6 倍，但上證指數在 2009 年的 12 月底是 3,277 點，現在還不到 3,000 點，等於這十年倒跌。

理由在於美國的 GDP 在 2009 年金融海嘯雖然負增長 2.54％，但到了 2019 年，成長到了 2.3％，2018 年還創下 2.9％，是這十年來最好的成績，但中國 2009 年 GDP 是 9.4％，到了 2019 年只剩 6.2％。

但是，股市是反應未來，預估在未來的幾年當中，中國新基建的推動，經濟將會出現成長，所以中國在未來幾年當中，經濟成長率應該將回復到 6％或 6.5％的水準，但美國未來幾年的經濟成長率將會低於 2％。

所以美國股市下跌甚至落入熊市，真正最核心的原因，並不是新冠肺炎的影響，而是經濟的下行，這會導致美國 10 年的牛市終結，所以美國總統川普要大規模刺激，調降薪資稅率，這個政策雖然好，但是跟市場原本預估的所得稅率的調降，還有一段的距離。

回來講我們自己的台股，從週線的型態來看，1 月份的高點 12,197 點以來到本週，是第十週，預估要在第十三週的時候轉折，因為禮拜三台北股市已經跌到去年十月的起漲點 10,809 點附近，這顯然台北股市要進入了一個末跌段，並不是台灣本身受到疫情的衝擊，而是受到歐美的拖累。

在末跌段當中，有一個很特別的現象，原本的強勢股會補跌，甚至在禮拜三，看到了 CIS 概念股，原相 (3227-TW)、晶相光(3530-TW) 都是台股今年的飆股，都出現補跌重挫。再過來，今年台股的飆股，是生產額溫槍的熱映(3373-TW)，今年大漲了 200％，但本週卻出現了大跌 18％，2 月份的營收 1.24 億元，月增 94％，有很好的一個題材，但股價漲太多，也出現了調整。

另外，傳出了金管會在股市進一步下跌，會祭出禁空令。其實，大陸在 2 月 3 日也禁空，當天陸股大跌 8％，但隔天 2,685 點是本波的最低點。南韓也從禮拜三開始禁空三個月，但是南韓的疫情相當嚴重，所以在實施的第一天還是大跌。

台灣上次在 2015 年 8 月 24 日，禁止平盤以下放空，當天股票依舊大跌將近 5％，不過最低的 7,203 點卻成為五年來的最低。這說明了，當時是受到大陸股災的影響，從 5 月起跌，跌了三個月後，金管會在台股的末跌段，才祭出了禁空令，末跌段才有效，所以也有可能未來進一步下跌時，禁空令會出現，再度複製 2015 年 8 月份禁空令之後，就是底部的模式。



萬寶投顧蔡明彰分析師建議，投資人在台股末跌段，保留資金的彈性，但是真正的黑馬會在成長股。

有句話「農夫靠天吃飯，股票靠獲利吃飯」，這個獲利代表業績的成長，美國再度延長華為許可期到 5 月 15 日，這表示美國在 5G、網路都輸中國，今年底中國佔全球 5G 的基地站將會超過 50％，華為拿下了 91 個 5G 的商用機、商用合同，中興通訊則有 46 個，所以今年以來，中興通訊的股價漲幅超過 20％。所以跟隨大陸 7 大新基建，尤其是 5G 相關的公司，應該是未來大家優先鎖定的對象。

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