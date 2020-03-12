〈台股暴跌〉龔明鑫信心喊話 台灣基本面佳、資金充沛

美股周三 (11 日) 跌入熊市，台股今 (12) 日一度暴跌逾 500 點，股災再起引發民眾憂慮，政務委員龔明鑫也在行政院會後記者會上信心喊話，強調台灣基本面、資金面體質較其他國家來得好，儘管美歐疫情惡化，行政院與財金部會將持續關注，並已擬定各項因應措施。

針對全球武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續擴散，台股出現恐慌性殺盤，龔明鑫表示，主要可從三方面來分析，以實質基本面來看，台灣體質相對其他國家來得好，前 2 月出口表現仍較去年同期成長，上市櫃 2 月營收雖略有下滑，但主要受中國及海外營運影響，並非台灣本地生產問題，但部分個別企業可能落差較大，3 月是否有產業斷鏈狀況尚不明朗，須待與企業座談進一步深入了解。

龔明鑫指出，從資金面來看，台灣動能也算是相當充沛；至於國際方面，台股這波跌勢主要是與國際連動大造成的，目前歐美疫情持續擴大，預期要等疫情減緩才會趨於穩定，不過，行政院與財金部會近日持續聯繫溝通並掌握最新狀況，已擬定各項穩定及因應措施。

此外，經濟部與政委今天起將分為四梯次密集與產業界座談，龔明鑫表示，國際疫情持續升溫，就製造層面來說，座談將聚焦在我國供應鏈關係、中國復工狀況，以及企業員工排班、分流及運作情形，政府需事先掌握、做好準備，同時也深入了解企業的想法，進行意見交換，甚至進一步提供協助。

至於紓困振興特別預算 600 億元是否足夠，龔明鑫強調，越是超前部署，越能節省成本，且台灣防疫表現相當好，目前已陸續展開各項紓困措施，落實蘇揆強調的雨露均霑原則，未來如有超出總預算，各部會以緩濟急支應預算方式也在考量之中。