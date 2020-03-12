武漢肺炎疫情更新：全美24州+特區進入緊急狀態

週四 (12 日) 中國國家衛生健康委員會公布，3 月 11 日中國新增確診病例 15 例，新增死亡病例 11 例。

資料來源: 中國國家衛生健康委員會

截至 3 月 11 日止，中國累計報告確診病例 80793 例，累計死亡病例 3169 例，累計追踪密切接觸者 67 萬 7243 人，尚在醫學觀察的密切接觸者 13701 人。

全球新增疫情

美國新增 313 例，累計確診 1162 例。

香港新增 3 例，累計確診 129 例。

日本新增 53 例，累計確診 1330 例，包含鑽石公主號的 696 例，及日本包機回國的 14 例。

韓國新增 242 例，累計確診 7755 例。

德國新增 271 例，累計確診 1567 例。

義大利新增 2313 例，累計確診 12462 例。

法國新增 497 例，累計確診 2281 例。

英國新增 87 例，累計確診 460 例。

丹麥新增 252 例，累計確診 514 例。丹麥政府計畫關閉所有學校。

西班牙新增 530 例，累計確診 2152 例。

瑞典新增 142 例，累計確診 497 例。

挪威新增 212 例，累計確診 489 例。

波蘭新增 9 例，累計確診 31 例。

希臘新增 10 例，累計確診 99 例。

瑞士新增 169 例，累計確診 645 例。

伊朗新增 958 例，累計確診 9000 例。

摩洛哥新增 2 例，累計確診 5 例。

巴西新增 18 例，累計確診 52 例。

以色列新增 6 例，累計確診 76 例。

印度新增 12 例，累計確診 68 例。

越南新增 3 例，累計確診 38 例。

疫情相關消息

1、WHO 每日疫情報告：3 月 11 日，除中國外，全球共有 113 國出現武漢肺炎病例，新增病例數較前一日增加 4596 例，累計達 37371 例；死亡病例比前一日增加 258 例，達到 1130 例。

WHO 秘書長譚德塞表示，武漢肺炎疫情已具有全球大流行特徵，再次呼籲各國採取緊急的、積極的行動。

2、美媒報導指出美國總統川普考慮限制非必要的歐洲旅遊，考慮透過國家災難援助基金幫助企業。目前肺炎疫情已蔓延至全美 41 個州和首都華盛頓特區，而有 24 個州及華盛頓特區宣佈進入緊急狀態。

3、德國政府表示不認為「封國」是防疫的合理方式，關閉國境並不能中止疫情，德國不會關閉邊境，但德國能理解義大利對邊境的管控政策。此外，德國政府指出，口罩並不是完全不能出口，但要儘快確定一個 SOP，以避免哄抬口罩價格的行為。

而德國總理梅克爾表示，由於目前並沒有疫苗能對抗肺炎，專家認為 60%～70% 的德國人將被感染肺炎。她強調，德國必須爭取時間，減緩肺炎病毒的蔓延。目前德國政府因應防疫的做法是「不讓醫療體系超過負荷」，將把醫療資源用於老年人和原本已染病的人群。

4、義大利總理宣佈全國關閉除食品、藥品以外的所有店家，而公共交通和物流將正常運作。

5、印度政府聲明，從 3 月 13 日～4 月 15 日停止所有的旅遊簽證，以抑制肺炎疫情。

6、OPEC 預計，今年全球石油需求將不會成長。該組織在一個月前曾預計，2020 年石油將增加至近 100 萬桶 / 天，成長 1%。隨著價格走低，美國頁岩油企業將陷入困境，OPEC 還大幅下修競爭對手的供應量預估值。

7、俄羅斯停止向義大利遊客發簽證，自周五 (13 日) 起停飛義大利、德國、法國及西班牙大部分航班。

8、沙烏地阿拉伯擴大旅遊禁令，將包含歐盟和其他一些國家。

