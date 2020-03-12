武漢肺炎疫情更新：全美24州+特區進入緊急狀態

週四 (12 日) 中國國家衛生健康委員會公布，3 月 11 日中國新增確診病例 15 例，新增死亡病例 11 例。
截至 3 月 11 日止，中國累計報告確診病例 80793 例，累計死亡病例 3169 例，累計追踪密切接觸者 67 萬 7243 人，尚在醫學觀察的密切接觸者 13701 人。
全球新增疫情
- 美國新增 313 例，累計確診 1162 例。
- 香港新增 3 例，累計確診 129 例。
- 日本新增 53 例，累計確診 1330 例，包含鑽石公主號的 696 例，及日本包機回國的 14 例。
- 韓國新增 242 例，累計確診 7755 例。
- 德國新增 271 例，累計確診 1567 例。
- 義大利新增 2313 例，累計確診 12462 例。
- 法國新增 497 例，累計確診 2281 例。
- 英國新增 87 例，累計確診 460 例。
- 丹麥新增 252 例，累計確診 514 例。丹麥政府計畫關閉所有學校。
- 西班牙新增 530 例，累計確診 2152 例。
- 瑞典新增 142 例，累計確診 497 例。
- 挪威新增 212 例，累計確診 489 例。
- 波蘭新增 9 例，累計確診 31 例。
- 希臘新增 10 例，累計確診 99 例。
- 瑞士新增 169 例，累計確診 645 例。
- 伊朗新增 958 例，累計確診 9000 例。
- 摩洛哥新增 2 例，累計確診 5 例。
- 巴西新增 18 例，累計確診 52 例。
- 以色列新增 6 例，累計確診 76 例。
- 印度新增 12 例，累計確診 68 例。
- 越南新增 3 例，累計確診 38 例。
疫情相關消息
1、WHO 每日疫情報告：3 月 11 日，除中國外，全球共有 113 國出現武漢肺炎病例，新增病例數較前一日增加 4596 例，累計達 37371 例；死亡病例比前一日增加 258 例，達到 1130 例。
WHO 秘書長譚德塞表示，武漢肺炎疫情已具有全球大流行特徵，再次呼籲各國採取緊急的、積極的行動。
2、美媒報導指出美國總統川普考慮限制非必要的歐洲旅遊，考慮透過國家災難援助基金幫助企業。目前肺炎疫情已蔓延至全美 41 個州和首都華盛頓特區，而有 24 個州及華盛頓特區宣佈進入緊急狀態。
3、德國政府表示不認為「封國」是防疫的合理方式，關閉國境並不能中止疫情，德國不會關閉邊境，但德國能理解義大利對邊境的管控政策。此外，德國政府指出，口罩並不是完全不能出口，但要儘快確定一個 SOP，以避免哄抬口罩價格的行為。
而德國總理梅克爾表示，由於目前並沒有疫苗能對抗肺炎，專家認為 60%～70% 的德國人將被感染肺炎。她強調，德國必須爭取時間，減緩肺炎病毒的蔓延。目前德國政府因應防疫的做法是「不讓醫療體系超過負荷」，將把醫療資源用於老年人和原本已染病的人群。
4、義大利總理宣佈全國關閉除食品、藥品以外的所有店家，而公共交通和物流將正常運作。
5、印度政府聲明，從 3 月 13 日～4 月 15 日停止所有的旅遊簽證，以抑制肺炎疫情。
6、OPEC 預計，今年全球石油需求將不會成長。該組織在一個月前曾預計，2020 年石油將增加至近 100 萬桶 / 天，成長 1%。隨著價格走低，美國頁岩油企業將陷入困境，OPEC 還大幅下修競爭對手的供應量預估值。
7、俄羅斯停止向義大利遊客發簽證，自周五 (13 日) 起停飛義大利、德國、法國及西班牙大部分航班。
8、沙烏地阿拉伯擴大旅遊禁令，將包含歐盟和其他一些國家。