供應鏈受創 蘋果iPhone SE 2恐延後出貨

武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐衝擊企業供應鏈，疫情最初爆發地中國就佔了蘋果 17% 營收，週三 (11 日) 美銀 (BofA) 表示，因供應鏈停滯而影響產能，蘋果原定於 3 月底舉辦的春季發表會，恐怕因為疫情延遲或取消。

外界認為該場發表會上，蘋果將會公布最新平價機種 iPhone SE 2 或是 iPhone 9。

蘋果 (AAPL-US) 週三 (11 日) 股價大跌 3.47%，以每股 275.43 美元作收。自從蘋果宣布下修財測以來，該股價便不斷劇烈波動。

蘋果股價走勢 (圖片: AppleInsider)

美銀分析師 Wamsi Mohan 週三 (11 日) 表示，蘋果 iPhone SE 2 至少得等到第二季度結束後發布，加上疫情影響供需，他預估第二季蘋果財報表現平平，投資人應將焦點放在蘋果將發布的 5G 版 iPhone。

Mohan 重申對蘋果的「買入」評級，同時下調蘋果目標價，從原先的每股 350 美元至 320 美元。

基於防疫措施，多數員工自主隔離，使得勞動力短缺及產能下降，Mohan 預估 2 月和 3 月份的 iPhone 生產量將下滑，不過他強調供應鏈將逐漸回溫，預估 4 月份產量將強勢回彈，產能可能激增 10% 至 20%。

而外界也憂心蘋果原定在秋季發表的 5G 手機是否會因為疫情而延誤。對此 Wamsi Mohan 認為，5G 版 iPhone 12 會在今年 9 月準時發表，但新機可能無法在今年財年結束前如期出貨，得取決於 4、5 月的產量回升幅度。

此前 Mohan 預估蘋果第二季營收將落在 620 億美元至 650 億美元之間，與蘋果財測一致。

美銀預估蘋果全年營收將達 2793 億美元；而 Mohan 則認為，蘋果全年營收為 2616 億美元，預估 2021 年蘋果每股盈餘為 16.35 美元。

除了春季發表會受影響外，外界傳出蘋果很可能會取消 6 月份在加州聖塔克拉拉 (Santa Clara) 舉辦的全球開發者大會 (WWDC)。