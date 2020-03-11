小摩重申蘋果目標價不變 稱疫情風險已納入評估

受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，蘋果 2 月在中國市場的 iPhone 銷售量僅不到 50 萬部，暴跌逾 6 成。摩根大通分析師 Samik Chatterjee 週二 (10 日) 表示儘管 iPhone 銷售情況令人難以置信，但他認為疫情風險已被納入先前評估，因此重申蘋果 (AAPL-US) 目標價不變。

Chatterjee 將蘋果目標價維持在每股 350 美元不變，並表示蘋果已將武漢肺炎疫情風險納入指引，儘管疫情構成短期挑戰，他認為蘋果依舊處於有利地位，重申目前不會改變蘋果目標價。

Chatterjee 預計中國所受的疫情影響將在三月減弱，接下來將會轉移至其他國家。此外，摩根大通預計蘋果供應鏈將逐漸恢復，蘋果將繼續在中國開設門市。

今年 1 月 29 日，即蘋果發布 2020 年會計年度 Q1 財報隔日，Chatterjee 將蘋果目標價自先前的每股 300 美元提高至 350 美元，並稱該季營收主要由 iPhone 11、服務業務及可穿戴設備的強勁銷售驅動成長，特別是 iPhone 11 的亮眼表現。

蘋果公布第一季營收高於預期後，盤中股價最高飆升至每股 327.85 美元。不過在武漢肺炎爆發後，蘋果股價幾乎遭受重擊，自高點回落約 19%。

截至台北時間週三 (11 日) 凌晨零時許，蘋果盤中上漲 3.09%，至每股 274.31 美元。其週二 (10 日) 收盤價暴跌至 266.17 美元。