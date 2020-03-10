疫情打破2020年強勁開場 蘋果太依賴中國反成隱憂？

受惠於 iPhone 11 系列機型的銷售佳績，尤其是關鍵的中國市場，蘋果 (AAPL-US) 去年第四季營收、獲利繳出亮眼表現，順利推動股價今年一度創下新高。不過隨後爆發的武漢肺炎 (COVID-19) 疫情，也顯示出蘋果對中國市場的強烈依賴，更是重創蘋果業績表現的關鍵因子。

根據蘋果財報，去年 Q4 營收報 640 億美元，稀釋後每股 EPS 報 3.03 美元，雙雙高於市場預期，亮眼財報表現推動蘋果股價在隔天創下 327.85 美元的盤中高點，不過一切都在武漢肺炎疫情爆發後出現轉折。

各大投行分析師今年 2 月初仍將蘋果股票維持「買入」評級，並維持較高的目標價，投資銀行認為，蘋果能夠承受疫情的考驗。德意志銀行當時表示：「疫情對蘋果的影響是不斷變化的，既使目前影響微乎其微，將來也可能持續擴大。」

市場對於疫情影響蘋果營運的擔憂不久後便緩慢浮現。

武漢肺炎疫情爆發迫使今年的農曆春節假期必須延長，意味著蘋果的中國門市和 iPhone 工廠停工，這讓供給和需求兩端大受衝擊。蘋果在 2 月 17 日表示，預計今年第一季無法實現 630 億至 670 億美元的營收預期，同時警告恢復正常狀態的速度較預期更慢。

即使到現在，在主要 iPhone 組裝廠富士康依舊未滿負荷生產，且中國門市尚未全數開業。

截至目前為止，蘋果在中國的 42 間門市中已有 38 間恢復營運，但多數營業時間受到限制，剩下的四間分別是天津的三間門市以及上海蘇州的一間門市。

中國市場占蘋果總銷售額約 15%，最重要的是，中國是 iPhone 的生產核心，其重要地位將重重影響蘋果的全球供應，人們普遍擔心蘋果可能無法如期推出新品，包含備受期待的 5G iPhone。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 於週一 (9 日) 報告中表示：「由於中國大部分地區在 2 月面臨生產停擺，在門市關閉且供應鏈承受著巨大壓力之下，對於蘋果銷售受到衝擊並不感到意外。」

自 1 月 29 日盤中創下歷史新高以來，蘋果 (AAPL-US) 股價已自高點回落近 19%，市值蒸發數十億美元。

(圖：Investing.com)

根據路透社一項民意調查，2019 年經歷一波大幅反彈後，分析師普遍預計蘋果股價將在今年創下歷史新高，目前分析師給予蘋果未來 12 個月平均目標價為 333.57 美元。

但是現在看來，要實現這項目標可能比年初來的更加困難，特別是如今疫情已蔓延全球。

瑞銀 (UBS) 上週警告，需求衝擊可能隨疫情蔓延至中國以外地區，瑞銀分析師表示：「我們已將部分需求自 3 月移至 6 月，有鑑於疫情影響範圍更大，我們現在認為需求衝擊可能會持續到 6 月。」

瑞銀將蘋果第二季的 iPhone 銷量預期下調約 200 萬部，至 3800 萬部，同時下調蘋果截至 2020 年 9 月財年的營收預期。

儘管如此，Wedbush 分析師 Daniel Ives 認為疫情對於蘋果來說僅是短期問題，長期來看其成長前景依舊光明。

Ives 認為 iPhone 龐大的用戶基礎、被壓抑的升級需求、蘋果音樂等不斷成長的業務，以及潛在的 5G iPhone 等都將成為蘋果的主要推動力，呼籲在當前美股因大量拋售觸及熔斷機制同時，投資人應盡下心來關注未來 5-10 年的贏家，包含蘋果。