分析師警告：蘋果iPhone銷量大減 恐延後5G版發表

中國手機銷售數據顯示，在努力應對武漢肺炎 (COVID-19) 導致的封城和店面關閉的衝擊之際，蘋果公司 (AAPL-US) 的 2 月銷售情況基本上是進入「末日」形態。

根據 Wedbush 分析師 Dan Ives 引用中國信息與通信技術研究院的數據顯示，中國 iPhone 2 月出貨量比去年同期下降 50% 以上。Wedbush 在最近給客戶的報告中估計，這些數字代表上月中國 iPhone 出貨量約為 50 萬支，而去年同期為 127 萬支。

中國信息通信技術研究院自稱是「中國工業和信息化部 (MIIT) 轄下的科學研究所」。

蘋果股價週一 (9 日) 下跌 7.90%，而道瓊工業平均指數下跌 7.88%，標準普爾 500 指數下跌 7.69%。

Ives 指出，「在這次史無前例的新冠病毒疫情爆發期間，要預測所有中國 iPhone 產量是一項不可能的任務，我們預計，鑑於供應鏈的大幅斷鏈，尤其是在需求方面，3 月當季的單位銷量可能同比下降超過 50%。」

蘋果「提到由於新冠病毒在過去 6 週在中國遭受的損失及其對消費者整體需求的影響」，上月取消了其 3 月當季業績展望。

不過，Ives 對該公司的長期前景並沒有太過驚慌，他寫道，中國的情況是「偶發事件」，並不會影響蘋果品牌整體形象。

他寫道：「美股週一出現觸發熔斷機制的龐大拋售壓力，我們鼓勵投資人深呼吸，並專注於未來 5 到 10 年的科技贏家，包括蘋果的科技領先者和中堅力量。」他對蘋果的評級為跑贏大盤，目標價 400 美元。

瑞銀分析師 Timothy Arcuri 則認為，他預計蘋果 3 月當季中國 iPhone 銷量「將比去年同期低近 200 萬支」。

他寫道，「市場對 iPhone 的銷量共識估計為 4300 支，僅比去年少了 50 萬支，但數據暗示光是中國就可能減少 200 萬支。」Arcuri 將 3 月當季 iPhone 銷售預估從 4300 萬支調降至 4000 萬支。

他說，「供應面挑戰已被全面的全球需求關注所取代；如果這種情況持續到 6 月當季仍然存在，那麼蘋果可能會延後在今年秋天發表 5G iPhone。不過我們的基本假設仍是如期發表，並且維持 2021 財年估計不變。」

Arcuri 維持蘋果股票評級為買進，但將目標價從 355 美元下調至 335 美元。

蘋果股價在過去一個月中下跌 17%，標準普爾 500 指數也下跌 17%。道瓊指數下跌 18%。