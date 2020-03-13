〈能源盤後〉川普禁歐入美30日 原油重挫 汽油挫逾19%

週四 (12 日) 交易，在美國川普總統為防疫而發出歐洲入境美國限制後，市場對全球經濟和能源需求更加擔憂，WTI 原油收盤重挫 4% 以上、Brent 原油挫逾 7%。

在能源期貨商品中，汽油受創最嚴重，其價格大跌 19% 以上，且收盤低於每加侖 1 美元，觸及 2008 年以來最低價位。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.48 美元或近 4.5%，收每桶 31.50 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.57 美元或近 7.2%，收每桶 33.22 美元。

川普週三發表談話，宣布自週五開始暫停往返歐美的旅行，且歐洲人限制入境美國 30 日。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 報告提到，「許多不利因素導致原油新一波下挫，例如美國川普總統為了防疫而對歐洲下了 30 日禁止入境令。」

「這對國際航空又是一個沉重打擊，可能負面衝擊煤油需求，因此石油需求仍承受壓力。」

此前原油走跌是因 OPEC 與俄國無法達成協議，進而引發價格戰且各國增產，供應量預計大增，但同時 OPEC 和 IEA 均下修全球石油需求的預期。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，「現在原油是唯一波動比股市還劇烈的市場，因為期貨交易商繼續消化 OPEC 與俄國等價格戰的衝擊。」

「美國由經濟法則治理，這與高度仰賴石油為國家預算提供資金的石油生產國有截然不同的情況。」

「因此，類似 2014 年至 2015 年石油熊市的痛苦，一些投資者仍盼望 OPEC + 最終還是能達成某些協議。但如果這點不快點發生，本週 WTI 和 Brent 的低點 (分別為 27.34 美元和 31.25 美元) 很快就會再被摜破，因為未來幾個月和幾季將出現大量供應過剩，導致價格進一步重挫。」

在此背景下，石油產品價格也重挫，其中因交通旅行減少，汽油期貨價格受創最慘重。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 19.2%，收每加侖 89.75 美分。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌約 6.3%，收每加侖 1.1598 美元。

汽油期貨價格收在自 2008 年 12 月 30 日以來最低點 (基於最活躍契約)，且根據道瓊市場數據，今日創 2003 年 9 月 2 日以來最大單日跌幅。

油價資訊服務公司能源分析全球主管 Tom Kloza 指出，由於武漢肺炎激發消費者居家不出的行為，美股與原油交易者都因而擔心此前景。

「通常假期過後，美國消費者會有『宅在家』的現象，尤其是冬季氣溫與天氣條件都不利駕駛車輛時，但有一種感覺是，自現在到 4 月底，所有先前紀錄都將遭向下打破，無論是月同比或者年同比的需求。」

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 2%，收每百萬 Btu 1.841 美元。

EIA 週四公布，上週 (截至 3 月 6 日) 國內天然氣供應量減少了 480 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師原預期下降 550 億立方英呎。