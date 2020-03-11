股匯市震盪加劇 市場等待國內外最新利率決策 拋補匯成拉鋸戰

近期國內外股匯市大幅波動，昨 (10) 日台股指數無畏美股重挫終場由黑翻紅後，今 (11) 日反而見到股匯雙殺，台幣午盤過後貶值趨勢轉強，儘管貶幅不大，仍壓抑台股走勢，指數終場收跌 109 點，台幣則收貶 5.9 分，匯銀人士指出，拋匯買匯的力道強烈拉鋸，市場都在觀望美國聯準會後續降息動作，及台灣央行是否跟進，預料短線台幣將持續在 30 元左右震盪。

台幣今日以 30.04 元、小貶 0.4 分開出，隨即呈現升值走勢，最高一度來到 29.96 元，升值 7.6 分，不過，午盤後交易情勢反轉，買匯力道加重，使台幣越走越弱，終場幾乎收在全日最低價，兌一美元以 30.095 元作收，貶值 5.9 分，貶幅 0.2%，而在拋補匯兩個力道的拉鋸下，台北外匯經紀公司成交值也放大至 13.3 億美元。

隨著美元指數周二創下逾 3 年來最大升值幅度 1.18%，主要亞幣今日多呈現貶值，韓元貶逾 0.4%，泰銖貶約 0.1%，不過人民幣和星元目前維持小幅升值格局，日圓則轉強升值逾 0.2%。

在台灣央行最新公布的書面報告中，總裁楊金龍對武漢肺炎的疫情蔓延明顯憂心，並直指將衝擊國內今年經濟成長，市場部分解讀央行已釋出降息訊號，但也有部分聲音認為，央行仍暫時會採利率不變因應外在情勢變化，市場屏息以待接下來央行利率決策，將影響台幣後市走勢。