〈每日外資外匯觀點〉刺激方案比降息更能救市 美元反彈有理

美國總統川普急推經濟刺激方案救市，激勵周二美股大漲逾千點，原本高漲的市場避險情緒舒緩，美元指數大漲 1.51%，重新站回 96 之上，非美貨幣幾乎集體下挫；市場持續關注歐洲央行周四決策會議及下周聯準會 FOMC 降息。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

周一美股暴跌後，川普政府將推出薪資稅減免方案，並提供帶薪家庭照顧假，希望藉由進一步刺激政策救市。

Tempus Inc. 資深外匯交易員 Juan Perez 表示，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情引發的危機，正促使各國央行和政府增加支出，有助於金融市場反彈，相較於降息或量化寬鬆，這些是投資者更需要的政策，而且也是 Perez 個人認為美元將反彈的理由。

AmeriVet Securities 美國利率交易主管 Gregory Faranello 表示，目前市場出現翻天覆地的變化，我們已經全面重新定價，但並非暗示這一變化已經結束。

美債殖利率周二自歷史低位回升，美元指數也在大跌後反彈，進一步對黃金構成打壓。10 年期美債殖利率重回到 0.6% 以上，兩年期殖利率約在 0.48%，30 年期殖利率也回升 1.133% 附近。

Quantitative 商品研究分析師 Peter Fertig 樂觀指出，股市上漲、美債殖利率小幅上升、美元上漲，金融市場開始趨穩，近期支撐黃金的因素現在變成了負面因素，而且市場對經濟刺激的期待和原油價格的回升，也將帶動高風險資產反彈和避險資產的出逃。

Moisand Fitzgerald Tamayo 的首席財務顧問兼首席財務顧問 Charlie Fitzgerald 說，對普通投資者來說，拋售股票來為購買黃金提供資金並不明智，因為這是在恐慌情緒下導致的行動。

FXTM 市場分析師 Han Tan 則預期，除了由疫情引發的不確定性外，油價戰爭的全球影響也將在短期內支撐金價，金價有可能再次漲到 1700 美元。