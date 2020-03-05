趕外資入股市？外匯局長：央行向來都會做應該做的事情

台幣今 (5) 日終場收在 29.96 元，升值 7.8 分，不僅持續為較強勢主要亞幣，也是 1 月 21 日來首見收盤價升破 30 元，反映資金持續匯入的動能，對於趕熱錢進場買股說法，央行外匯局長顏輝煌今 (5) 日回應，外資「如果要再投入股市，可能就會先把資金留著」，等同暗示，在外資並未匯出下仍備妥銀彈等待入市，並強調，「央行向來都會做應該做的事情」。

外資已連 2 個交易日在集中市場買超，不過在此之前，連續 8 個交易日大賣超過千億元，反觀台幣卻已連 7 升，顯然外資賣完股未匯出，對此，顏輝煌說，2 月加權指數下跌 1.86%，外資賣超約 1300 億元，外資賣完股後「一般都會匯出，如果要再投入，可能就會先留著」。

即便顏輝煌並不承認央行趕外資進入股市，也不承認有找外資喝咖啡，不過，被問及台幣走強和外資賣超兩者矛盾，顏輝煌僅說，「央行向來都會做應該做的事情」，並未否認。

另外，對於聯準會降息是否造成熱錢積極匯入亞洲，顏輝煌僅說，匯率是市場供需決定，外資有進有出，央行會密切關注市場動態。

台幣今日盤中最高一度來到 29.916 元，升值達 1.22 角，終場兌一美元收在 29.96 元，升值 7.8 分，升幅 0.26%，相較於泰銖重挫逾 0.6%、人民幣貶逾 0.2%，以及星元貶逾 0.1% 等，相對強勢。