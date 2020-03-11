元大金招募30名MA歷年最多 錄取率僅1.6%搶破頭

因應金融科技與國際化發展趨勢，元大金控 (2885-TW) 今 (2020) 年廣招人才，總經理翁健表示，今年預計招募 30 位 MA 生力軍，為歷年最多，元大金挾證券、銀行、人壽及海外等四大引擎齊發，加上依照志願分發部門 2 大優勢，起薪就達 6 萬，高於一般行員一倍，第一年年薪百萬元絕對不是夢，每年 MA 招募都收到平均 1000-1100 封履歷表，平均錄取率僅約 1.6%，顯示元大金 MA 職缺搶破頭。

2020 年儲備幹部 (MA) 計畫預定招募六大類職務，包括：投資銀行、法人金融、國際營運、經營管理、數位金融、金融交易共 30 位 MA，為歷年來徵才人數最多，其中國際營運類特別從經營管理類獨立出來招募，顯見元大金控重視國際人才的培養。

元大金人資長張曉耕表示，「國際化」海外業務是今年金控營運重點，尤其是證券端，元大金目前在海外包括：韓國、香港、泰國、上海、越南、菲律賓、印尼、柬埔寨等都有據點，目前有 45 位外派人員，包括韓國、泰國、越南等地都有多位 MA 派駐。

為拓展海外業務，培養國際級人才，元大金控積極尋找具有市場及財經敏感度、擅長邏輯思考、解決問題並有良好溝通協調及學習能力的新血，透過培訓讓不同職務的 MA 擁有獨立作業的能力，彼此也能合作創造更大效益，例如證券投資銀行 MA 及銀行法人金融 MA 將攜手服務海內外企業客戶；國際營運 MA 及經營管理 MA 透過營運策略分析與集團資源整合，並肩拓展海內外業務。

張曉耕表示，元大金控為 MA 提供 2 年半紮實的培訓課程，引導學子有效銜接職場領域。前半年以密集的課程、輪調實習、專案任務等多元訓練，讓 MA 立即掌握集團核心業務重點，邀請旗下證券、銀行、人壽、期貨、投信等公司總經理，為 MA 分析市場競爭態勢及營運策略，建構他們的企業營運決策思維及國際視野；並且安排高階資深主管授課，熟識集團資源及人脈、累積實戰經驗；結訓後回原單位進行 2 年實務訓練，透過管理課程及專案任務歷練，厚植金融專業實力。

翁健表示，由於 MA 有完整的培訓，一般員工起碼要 20-25 年才有機會晉升到一級主管，但 MA 比一般員工可以減少一半時間就晉升到一級主管，例如元大金控綜合企劃部協理陳沛宇，24 歲進入元大金 MA，以 8 年的時間就當上證券端的一級主管，今年更拔擢進入金控服務。

除了 MA，元大金今年將招募 670 個職缺，其中，570 個職缺為業務人員，包括：銀行理專、保險直營業務人員、證券經紀業務等；70 個職缺為數金人員等，其他類還有 100 個職缺。