〈年後換工作〉金控徵才、MA招募提前開打 首選「二跨」人才

每年農曆年後都有一波轉職潮，根據 yes123 求職網調查顯示，有高達 91.8% 的上班族透露，在鼠年農曆年後「會想換工作」，創下 11 年新高；也讓各金控的徵才、MA 招募大戰提前開打，銀行高層表示，金融業因應金融科技發展及擴大海外布局，求才首選「二跨」人才，也就是跨金融科技、以及能夠跨境的國際金融人才。

據 yes123 求職網調查顯示，有高達 91.8% 的上班族透露，在鼠年農曆年後「會想換工作」，比例不但略高於去年的 90.7%，更續創 11 年以來新高，若以「全體受僱就業者」912.8 萬人估算，潛在的「年後跳槽族」大約有 838 萬人。

每年 3 月都是各金控招募 MA 的旺季，但是今年各金控的搶人才大戰都已提前起跑，包括中信金 (2891-TW)、國泰金 (2882-TW)、台新金 (2887-TW)、新光金 (2888-TW)、元大金 (2885-TW)、永豐金 (2890-TW) 都已公布 2020 年「MA 計畫」，只要夠優秀，年薪百萬已是基本配備。

中信金 2020 年「儲備幹部計畫」（MA 計畫）新增「金融科技投資組」，預計延攬 11 個組別、逾 60 位海內外跨界菁英，更首次讓在學實習生有機會提前錄取 MA，瞄準學士 (含) 以上、具備跨領域多元背景、中英文流利，甚至通曉日語或東南亞語系的人才，首年即可挑戰百萬年薪。

中信金表示，今年新增「金融科技投資組」，將有機會在金控各子公司投資事業體系歷練，和矽谷、倫敦及亞洲頂尖 FinTech、X-Tech 產業投資者及創業家交流，從中了解金融科技應用發展。中信銀行更將個人金融組更名為「場景金融組」，積極培育可將數位金融應用在日常生活場景的金融設計人才。

國泰金今年預計徵 46 位 MA，包括金控 GMA 金融策略家 12 位、人壽 CIM 投資金融家 10 位，跟銀行 CMA 亞洲銀行家 24 位，其中，CIP 暑期實習生、CAP 實習生若實習期間表現佳，也會獲得「預約」未來可以到國泰金任職。今年徵才將以「好奇、勇敢」為核心，在投資金融家部分，期待找到具有多元背景人才，如商管、具海外經驗或理工生。

台新金指出，農曆年後預計招募 70 位 MA，只要多益 800 分以上，中英文流利，或熟悉日語、越南語等南向語系的優秀人才都可報名。

台新金指出，以金控的角度會對 MA 提供多元培育及跨子公司輪調的機會，為提升 MA 的國際前瞻視野，台新金將提供 MA 海外歷練機會，參與跨境專案支援，如 2019 年外派至台新蘇州據點，展開為期近三個月專案業務，透過外派拓展視野與溝通整合能力，獲得海外主管高度肯定，成為可肩負組織重要任務的關鍵人才。

台新近年積極布局海外市場，今年首波海外 MA 面試將於 2020 年 2 月 21 日於日本東京展開，再轉赴美國紐約、芝加哥、洛杉磯等地進行甄選。

新光金今年預計招募 10 位 MA，主要是新光銀行所需，二年培訓期間，需要接受分行基礎作業訓練、總行各部門業務實習歷練，培養多元化的廣度學習，再導入企業金融、個人金融、財富管理、數位金融等專業領域進行深度學習。

元大金控擬定 2020 年徵才規劃，往年錄取率超低且搶破頭的 MA 名額，首度增至 30 名，比起開徵以來固定 20 名多出五成；今年 MA 將以資本市場、國際營運及數位金融為三大主軸，三大主軸的 MA 各徵求十名。

此外，元大金及子公司今年將徵才 670 人，包括 500 個業務職缺、數位金融及資訊類約 70 個職缺、中後台營運管理約 100 個職缺。其中，元大人壽電話行銷及業務人員就需要約 200 位，證券營業員及銀行理財專員合計約 250 位，元大期貨與元大國際資產也需要 40 個業務職缺。

永豐金已在 2019 年 11 月啟動海外菁英招募專案，預計一次招募 48 名海外人才，除了是首次大規模招聘駐國外的人才之外，也是永豐金控成立以來，海外徵才人數最多的一次。永豐金表示，此次的招募計畫預計網羅 20 名有意往海外發展的新世代 IMA、28 名具法人業務經驗年資 3 年以上優秀人才，年薪可達百萬。

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦產險已 37 年市占率居冠，為持續厚植人力資源，也將延攬核保、理賠、通路管理、會計及資訊等五大人才，不同以往的是，會計及資訊人才為今年增加募集的項目，將鎖定 IFRSs 及資訊科技兩大領域，且名額不限。

此外，今年金融業搶人才大戰中，還有求才若渴的純網銀也值得關注，銀行主管表示，預計有 4 類人才將最為搶手，首先是資訊工程類的職缺很夯，像是軟體工程師、大數據工程師、資安工程師等人才需求較大；其次，純網銀適用與現有銀行相同的法規與監理要求，因此需要洗錢防制、法令遵循等這類型的人才；第三，UI（使用者介面）、UX（使用者體驗）設計師；第四則為客服人員。

想捧金融業金飯碗必備條件教戰

並非人人都能擠進這幾家金控、純網銀，想要捧金飯碗的人才需要具備什麼條件，銀行高層表示，金融業因應金融科技發展，求才首選「二跨」人才，也就是跨金融科技、以及能夠跨境的國際金融人才，外語能力絕不能少，不只英文，例如中信銀的 IT 部門就有許多印度人才，而富邦人壽因為有投資韓國現代人壽，會韓文也是加分。

此外，民營銀行每年年後約 3 月，也都會啟 MA 儲備幹部招募計畫。職場上，雖然也有不少比金融業 MA 起薪還高的職缺，但多屬工程師、醫生、律師、機師等理工科族群，文組及商學院學生想要擁有高薪，金融業的 MA 便成為想要快速獲得年薪百萬的一個選擇。

若想要搶到金融 MA 的金飯碗，因為金融業是個高度管制的產業，因此，學歷、語文能力、證照將是重要的「敲門磚」，另外，金融業近年重視金融科技與法遵的前提下，若能具備此專業能力，也是一大加分。

至於求職者要怎麼選擇公司？除了評估薪資福利，求職者若將外派或海外工作納入職涯規畫與發展的選項，那麼各家金融機構在海外的布局就格外需要關注，尤其近年來政府陸續推動新南向計畫，預期本土金融機構不論是民營或是公股銀行，會有越來越多海外發展機會，相較下可能比在外商銀行擁有更多的外派或海外輪調機會。