開發金啟動三大MA培訓計畫 擬招募跨界人才

開發金控 (2883-TW) 今 (6) 日表示，2020 菁英發展計畫（MA）即日起開始收件至 3 月底截止，預計招募 20 名，最快今年 7 月展開儲備幹部培訓，主要分為凱基銀行、凱基證券及中國人壽等三大 MA 培訓計畫，有機會獲得量身打造的輪調計畫，從專案任務導向與海外學習計畫中歷練，擴展國際視野，成為新世代的金融即戰力人才。

開發金發言人張立荃指出，數位浪潮來襲，金融從業人員所面臨的挑戰前所未見，開發金控近年積極發展為全方位的金控集團，不只原有的創投、私募股權投資業務，也擴及商銀、證券與壽險業務，今年招募以「開發領航、跨界飛揚」為主軸，凡國內外研究所畢業，中、英溝通表達流利，科系不拘，招聘來自各領域勇於挑戰自我、願意接受跨界新挑戰的人才，加入開發金控的新血行列。

即日起至 3 月底止開始接受履歷收件，應徵者若通過書面審查，將依業務需求由第一線主管與人力資源單位共同初試，並包括專業測試，通過初試者將通知高階主管複試，預計 5 月下旬公告甄選結果，7 月開始培訓。

開發金控表示，菁英發展計畫主要分為凱基銀行、凱基證券及中國人壽等三大 MA 培訓計畫，除金融專業知識與業務外，並結合跨部門輪調訓練、專屬導師、單位實習等三大特色，讓年輕新血可以深入參與公司發展策略，了解公司組織文化，培養快速即戰力。

除了年度的儲備幹部招募，開發金控指出，集團成員中國人壽、凱基證券還提供「在學菁英育成計畫」，讓學生可以提前儲備職場經歷與人脈，以凱基證券為例，實習領域涵蓋金融衍生性商品與交易策略研發、風險管理專案執行等；中國人壽則依科系與面談結果分發至精算、商品開發、數位應用等不同領域。