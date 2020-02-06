富邦金徵才招募6800人 MA鎖定三大專業人才

為了因應數位轉型趨勢，擴展金控版圖，富邦金控 (2881-TW) 今 (6) 日宣布，今 (2020) 年徵才計畫，各子公司合計招募需求逾 6800 人，同時招募 18 個組別創新高、60 位儲備幹部（MA），MA 招募組別最多元，今年以金融科技、風險控管、國際財務會計等三大專業人才為招募重點。

富邦金表示，今年度以「Action! 重新定義我的動靜皆宜」為招募主軸，即日起至 3 月底開放履歷收件，並於 3/21(六) 舉辦聯合招募總部說明會，今年徵才重點包括金融科技、大數據分析與數位行銷等 Fintech 相關，及風險控管、國際財務會計的專業人才，期待吸引跨領域發展的資訊科技 / 數理統計人才加入，和具備國際大型會計師事務所工作經驗者轉職挑戰。

子公司富邦人壽招募「金融策劃組」、「國際人才組」和「金融科技組」，由於富邦人壽積極拓展海外保險市場，已於越南、香港及韓國設立子公司，「國際人才組」中的風險控管、國際財務會計領域 MA，將首度有機會至海外輪調研習，希望培養全球國際視野與在地創新思考的國際專業人才。

另外，富邦華一銀行今年招募的「大數據金融組」MA，將首度以金融科技與風險管理為兩大培養方向，MA 將參與大數據分析應用、大數據模型預測等結合金融創新的培訓實踐，未來更有擔任中層管理職務的機會。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控每股稅後純益連續 11 年榮登國內金控第一，創造了傲視同業的亮眼績效，在兩岸三地擁有最完整的金融平台，並持續以打造幸福企業為重要目標。2019 年富邦金控已連續 3 年入選美國道瓊永續世界指數成分股 (Dow Jones Sustainability Index)；同時，已連續 2 年入選財星全球五百大企業，更是台灣唯一入榜金控公司；此外，亦榮獲 HR Asia 頒發 「亞洲最佳雇主獎」，代表富邦金控對員工的發展與照顧備受國際肯定。

韓蔚廷表示，富邦金控暨各子公司今年徵才對象含括資訊科技與數位發展、業務推廣、通路營運、經營管理、海外事業、風險精算人員、商品設計、核保理賠等各領域專業人才；並擴大提供大專院校學生暑期實習機會，歡迎對數據分析、資訊科技及產業研究領域有興趣的同學積極爭取，為自己未來的職涯規劃加分。

富邦金控 2020 年 MA 招募甄選 1 月中旬於富邦人才招募網正式公告，今年持續開放大學學歷的年輕潛力人才參與富邦 MA 甄選；共規劃 18 個組別，包括：富邦金控（數據分析 / 數位行銷組、經營管理組、資訊科技組、投資管理組）；富邦人壽（金融策劃組、國際人才組、金融科技組）；台北富邦銀行（風險管理組、法人客群組、金融市場組、個人客群組）；富邦產險（金融科技組、經營管理組）；富邦證券（財富管理組、金融市場組、金融科技 / 數據分析組）、富邦投信 (股權投資組）；富邦華一銀行 (上海)（大數據金融組）。

富邦 MA 計畫除提供遠優於一般行業新鮮人的平均起薪，各組別更依據其產業及職務特性，精心規劃全方位培訓藍圖，藉此強化金融專業知識，並透過富邦集團多元化特性，提供體育、藝術、媒體、電商等跨產業、跨領域的整合性資源，富邦 MA 計畫今年預計擇優錄取 60 位。