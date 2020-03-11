〈金管會立院備詢〉憂股東會成防疫破口 顧立雄研議可更改地點因應

5、6 月上市櫃公司股東會旺季即將來臨，立委費鴻泰擔憂股東會人群聚集恐成為防疫破口，對此，金管會主委顧立雄今 (11) 日表示，由於股東會日期事涉停止過戶日，因此等於最快要 3 月中旬就陸續定案，目前請集保調查所有上市櫃公司的股東會日期，倘若疫情之後不幸擴大，若爆發社區感染，但因股東會日期訂下後無法更改，將以更改地點作為因應。

根據「證券交易法」規定，各上市櫃公司必須在每年 6 月底前召開股東會，去年鴻海股東會有 3000 多人參加，其他年份也大概有 2000 多人參與，還有不少大型公司的股東會也常常會有千人以上參加，外界擔憂股東會恐成為群聚感染的防疫破口。

立委費鴻泰表示，現在 3 月就要陸續決定股東會日期，整體上市櫃公司 1715 家，以 6 月來看，目前有 6 個營業日（12 日、15 日、16 日、17 日、18 日及 22 日）已經登記額滿一天 100 家的上限，剩下只有 14 個營業日，等於其餘 1215 家上市櫃公司要擠在這些天數召開完畢，但是現在才 3 月，若不幸後續疫情擴大，萬一 5、6 月爆發社區感染，是否有備妥因應措施。

顧立雄表示，股東會日期事涉停止過戶日，最快要 3 月中旬就定案，目前請集保調查所有上市櫃公司的股東會日期，之後也會盡快發布股東會防疫指引。

顧立雄強調，財報若出不來可在 3/27 前申請展延，展延期限到 4 月底，財報出不來，股東會依法仍須召開，對於股東會的防疫，希望今年各公司股東會能盡量採用電子投票，倘若疫情擴大、爆發社區感染，但因股東會日期已訂而無法更改，可更改地點作為因應，至於到現場開會如何防疫，也是請集保研議股東會防疫指引，將會盡快對外發布。